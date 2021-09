Premières impressions : le nouvel iPad mini est de la taille parfaite et il a du punch

Je n’ai passé que quelques heures avec le nouvel iPad mini, mais je peux dire avec confiance qu’il est fantastique. Ce n’est pas parfait, aucun produit ne l’est, mais Apple a fait quelque chose de merveilleux avec l’iPad mini de cette génération. Ce sont mes premières impressions sur l’utilisation de l’iPad mini de 6e génération le jour du lancement.

La taille parfaite

Tout d’abord, l’iPad mini a la taille parfaite. Il est plus petit que la génération précédente et ça se sent. Je dirais que la chose la plus proche pour comparer le nouvel iPad mini est un journal Moleskine de taille standard. Je peux le tenir confortablement dans une main, bien qu’il soit plus difficile de le faire lorsque l’Apple Pencil est collé sur le côté.

Le nouvel iPad mini n’est pas beaucoup plus gros qu’un iPhone 13 Pro Max. Mais ne pensez pas que cela signifie que posséder les deux est duplicité. Cet iPad mini est une centrale électrique majeure. Non seulement il a la même puce A15 qui se trouve à l’intérieur de l’iPhone 13 Pro, mais il exécute iPadOS au lieu d’iOS. Le nouvel iPad mini ressemble à ce que ressentirait un iPhone s’il pouvait s’ouvrir comme un livre. Vous pouvez également bien sûr utiliser des applications en vue fractionnée, jeter une application sur une autre avec un glissement, écrire du texte avec des gribouillis, etc.

iPhone 13 Pro Max à côté de l’iPad mini 6

iPadOS à petite échelle

Les versions modernes d’iPadOS sont fortement axées sur la productivité, et l’iPad mini n’est en aucun cas un « appareil de productivité ». Vous n’allez pas vouloir écrire de longs articles ou de longs articles à ce sujet ou faire un travail sérieux de conception vectorielle. Mais j’aime déjà l’expérience de regarder une vidéo dessus. Il est super léger dans la main et le rend facile à voir à peu près n’importe quel angle.

Les widgets iPadOS sont très petits sur iPad mini, tout comme les icônes de l’écran d’accueil. Il n’y a rien de mal à cela, mais vous devez savoir ce que vous obtenez. Heureusement, le nouveau paramètre « grandes icônes d’applications » pour l’écran d’accueil rend l’expérience bien meilleure.

Taper sur l’iPad mini est un rêve absolu. Je peux facilement et confortablement taper le pouce dessus très rapidement. C’est idéal pour envoyer des SMS, prendre une note rapide ou envoyer une réponse par e-mail. Certaines applications ne sont pas encore tout à fait optimisées pour la nouvelle taille d’affichage de l’iPad mini. Des applications comme LinkedIn affichent des barres noires en haut et en bas. Les applications iPhone comme Instagram se sentent bien sur iPad mini. Ils ne sont pas flous et ils s’adaptent assez bien. Vous pouvez également utiliser les applications iPhone en mode paysage maintenant avec iPadOS 15.

Un grand écran, mais pas le meilleur

L’affichage du nouvel iPad mini est plutôt joli, mais ce n’est pas l’offre la plus puissante d’Apple. Les meilleures choses à ce sujet sont la large gamme de couleurs et les pixels ultra-denses. Le plus gros inconvénient, c’est qu’il ne devient pas assez brillant à mon goût. Je sais que je vais m’y adapter rapidement, mais dès la sortie de la boîte, il est très évident que cet écran est inférieur en termes de luminosité à l’iPad Pro. Heureusement, cependant, c’est à égalité avec l’iPad Air. Donc, si vous en utilisez régulièrement un, vous ne remarquerez aucune différence.

Je ne vais pas frapper l’iPad mini pour ne pas avoir ProMotion. Il est clair qu’Apple réserve cela comme une fonctionnalité “pro” à la fois sur iPad et iPhone pour le moment. Ce n’est pas un problème, iPadOS est toujours incroyablement fluide. Mais vous remarquerez qu’il manque si vous utilisez l’un des nouveaux modèles d’iPhone 13 Pro ou un iPad Pro.

Ajustements matériels

Les boutons de volume situés sur le dessus de l’iPad mini ne sont pas une grosse affaire. Mais cela rend la prise de captures d’écran un peu fastidieuse. Il nécessite deux mains plutôt qu’une sur l’iPad Air et l’iPad Pro.

Les haut-parleurs sont formidables. Ils sont forts, ont de bonnes basses et sonnent vraiment bien. Pour un appareil aussi fin et petit, les haut-parleurs sont impressionnants. Pas aussi impressionnant que l’iPad Pro, mais toujours très bon.

Les trois nouvelles couleurs qu’Apple a choisies pour l’iPad mini sont vraiment intéressantes. Je ne sais pas encore très bien ce que je ressens pour eux. J’ai le modèle starlight et je peux dire avec confiance qu’il ressemble à un argent sale. C’est très clairement de l’or dans certains éclairages et très clairement de l’argent dans d’autres. Les couleurs violet et rose sont sympas mais pas assez punchy à mon avis. Le gris sidéral est le gris sidéral, pas grand chose d’autre à dire.

Disponibilité

Le nouvel iPad mini est désormais disponible en magasin et en ligne. Il commence à 499 $ avec 64 Go de stockage et Wi-Fi. Vous pouvez aller jusqu’à 256 Go ou ajouter une connectivité 5G, bien que cela augmente considérablement le prix. Il est disponible en quatre couleurs : starlight, space grey, pink et purple.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :