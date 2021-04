Premières performances prometteuses mais aucune garantie

Max Verstappen a déclaré que les performances de Red Bull en début de saison avaient été «très prometteuses» après le Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne le week-end dernier.

Cependant, Verstappen a également averti qu’il n’y avait «aucune garantie» qu’ils resteraient compétitifs avec Mercedes pour le reste de la saison.

Le Néerlandais a scellé sa première victoire en course de la saison à Imola dimanche, et n’est qu’à un point du leader du championnat des pilotes Lewis Hamilton.

Deux courses et la bataille entre Red Bull et Mercedes, et Verstappen et Hamilton, semble serrée, les concurrents ayant désormais une victoire et une pole position chacun.

S’exprimant après un week-end réussi, le joueur de 23 ans a insisté sur le fait que s’il était «très content» du résultat en Italie, lui et l’équipe «doivent continuer à s’améliorer».

«C’est une très longue saison», a-t-il déclaré. «Nous devons simplement continuer à travailler très dur.

«Je suis très content du résultat, bien sûr, mais nous devons continuer à nous améliorer car il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir continuer à faire ça toute la saison.

S’adressant directement à ses rivaux, Verstappen a décrit les champions en titre comme «très difficiles à battre».

«C’est formidable de se battre contre Lewis, Mercedes qui, je pense, en tant qu’équipe, ils ont été si dominants et ils sont très difficiles à battre», a-t-il ajouté.

«Donc, pouvoir dire, après deux courses consécutives, nous étions très, très compétitifs, c’est très prometteur mais sans aucune garantie.»