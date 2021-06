Premières réactions à Loki de Marvel promettant une chevauchée sauvage 10z viral

Le mercredi 9 juin marque la première très attendue de Marvel’s Loki sur Disney+. La mini-série en six parties sera la troisième série d’univers cinématographiques Marvel, après WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Mais ces personnages ne sont pas dans le MCU depuis aussi longtemps que Loki de Tom Hiddleston, qui a fait ses débuts sur grand écran en 2011 Thor. Après une décennie dans le MCU, Loki est resté un antagoniste complexe pour les Avengers

Et tandis que le Loki que nous connaissons et aimons tous est mort aux mains de Thanos dans Avengers: Infinity War, 2012 Loki est en liberté, ayant volé le Tesseract qui a été abandonné par Tony Stark dans Avengers: Endgame. Dans la nouvelle série, Loki se retrouve sous la garde de la Time Variance Authority (TVA) où il a le choix d’être effacé de l’existence en raison d’être une “variante temporelle”, ou d’aider à fixer la chronologie et à arrêter une plus grande menace.

Eh bien, l’embargo sur la presse a été levé et les critiques partagent leurs premières impressions sur Loki. Et il semble que les fans soient prêts pour une course folle :

#Loki est amusant, Hiddleston et Wilson sont fantastiques ensemble et c’est un changement esthétique encore plus sauvage pour le MCU que WandaVision ne l’était dans ses premiers épisodes. Plus tard! – Tom et Lorenzo (@tomandlorenzo) 6 juin 2021

Voici ma critique des deux premiers épisodes de #Loki : Ça règne. pic.twitter.com/QzEFranaIW – rachel leishman (@RachelLeishman) 6 juin 2021

J’ai maintenant vu les deux premiers épisodes de #Loki, et OMG je suis follement amoureux. Je veux embrasser ce spectacle, c’est tellement génial. C’est tellement tout ce que vous attendez d’un spectacle qui se déroule dans les entrailles d’une bureaucratie fantastique, il y avait des moments où j’avais l’impression d’être tombé sur “Marvel’s Brazil”. – Ani Bundel (@anibundel) 6 juin 2021

Plein de réflexions à venir mardi, mais #Loki est la meilleure série télévisée MCU à ce jour. Intelligemment concocté, hilarant, déchirant, inquiétant et prépare le terrain pour la phase 4 du MCU. Des tonnes de rebondissements au cours de ses 2 premiers épisodes et il y a beaucoup plus à venir ! – Tom Power (@thomp1987) 6 juin 2021

J’ai vu les 2 premiers épisodes de #Loki et ils sont géniaux ! Les fans ne seront pas déçus du tout ! La critique sera publiée mardi lorsque l’embargo sera levé 🙂 pic.twitter.com/tjRqW9I04Y — La merveille cosmique | Warren (@CosmicWarren13) 6 juin 2021

Je pensais que le premier épisode de #Loki était trippant. MCU change à nouveau de genre. Il s’agit d’un roman policier de science-fiction. Il m’a fallu une seconde pour en saisir la sensation, mais une fois que je me suis verrouillé, j’étais dedans. Certainement mon type de genre et Hiddleston et Wilson sont d’excellents partenaires. – Kristian Harloff (@KristianHarloff) 6 juin 2021

Après avoir regardé les deux premiers épisodes de #Loki, je suis incroyablement excité. Il y a juste quelque chose de si délicieusement terrifiant dans le chaos et ce spectacle s’amuse tellement avec ce concept. Ne pas savoir ce qui va suivre n’a jamais été aussi exaltant. #DisneyPlus pic.twitter.com/79Hijhz0Ox – Steven Ray Morris (@StevenRayMorris) 6 juin 2021

Je viens de regarder les deux premiers épisodes de #Loki et c’est le truc merveilleusement étrange de la magie et de la science-fiction que j’attendais dans le MCU. L’ensemble du casting est génial, le spectacle est visuellement époustouflant et il y a plus que quelques moments de rire à haute voix. J’ai hâte d’en voir plus. pic.twitter.com/3O8xWRZ9C1 — Qui est le Bossk ? – Podcast Star Wars (@WhosTheBosskPod) 6 juin 2021

J’ai regardé les DEUX premiers épisodes de #Loki et si vous avez aimé l’expérience des médias sociaux de #WandaVision, vous allez vous régaler. Lorsque vous frappez autant de home runs que le #MCU, vous pouvez prendre de gros swings et c’est ce qu’est ce spectacle. #Loki se sent ancré, mais l’échelle est énorme ! pic.twitter.com/zcnVg8ZNi1 – Matt Roembke – TheDirect.com (@mattroembke) 6 juin 2021

J’ai vu les 2 premiers épisodes de #Loki et j’ADORE jusqu’à présent. C’est une émission de détective qui voyage dans le temps qui jette les bases du multivers MCU tout en étant également sur l’identité et la confrontation avec des vérités laides sur nous-mêmes. La bromance Tom Hiddleston/Owen Wilson est ma préférée pic.twitter.com/w9yLLHGEHJ – Erik Davis (@ErikDavis) 6 juin 2021

