Premières séries et films sur HBO Max pour 2022

HBO Max et premières de séries et de films pour 2022

Nous avons commencé 2022 et il n’y a pas de meilleure façon de commencer que de connaître le contenu exclusif que le nouveau apporte Plate-forme de HBO Max, donc si vous ne savez toujours pas quoi de neuf, continuez à lire.

L’arrivée de la plateforme HBO Max au Mexique a sans aucun doute marqué le début d’une nouvelle ère de la divertissement qui promet de grands moments, des histoires passionnantes et d’énormes performances à savourer en 2022.

L’année commence avec certains des personnages les plus aimés et les plus magiques, car le 1er janvier, toute la famille pourra profiter de « Harry Potter 20th Anniversary: ​​​​Return to Poudlard ».

Cette rétrospective spéciale rassemble pour la première fois Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, les acteurs et les cinéastes des huit films pour raconter plus de détails et d’anecdotes sur cette incroyable saga.

Il ne fait aucun doute que HBO Max a de gros blockbusters en 2022, les films les plus attendus du cinéma comme « The Matrix Resurrections » et l’histoire attachante du « King Richard »; ainsi que « Venom », « Spiderman », « Morbius », « Kimi » et bien plus encore.

De plus, ces séries primées d’amour, d’amitié et de drame sont également de retour qui nous ont laissés accrochés aux histoires de leurs personnages devenant des succès sur la plate-forme, à commencer par la nouvelle saison de « Euphoria », qui s’ouvre le 9 janvier.

Y para los amantes de las batallas y de John Cena, llega a la pantalla de HBO Max la serie « Peacemaker » con estreno el 13 de enero, donde veremos el origen de este superhéroe y cómo reúne a un equipo que promete lograr la paz mundial coûte que coûte.

Nous aurons également le retour de grandes séries plébiscitées par le public avec de nouvelles saisons de « Gossip Girl », « The White Lotus » et « The Flight Attendant », parmi bien d’autres.

Ainsi que de nouveaux épisodes de « And Just Like That » – la suite de la série HBO attachante et à succès, « Sex And The City ».

Toutes ces productions glorieuses reviennent pour donner aux utilisateurs, fascination et une touche de comédie.

Parmi les autres grands titres qui rempliront l’action et la science-fiction, citons la quatrième saison de « Westworld », où l’intelligence artificielle et les androïdes restent au centre du drame et « Doom Patrol », qui avec sa quatrième saison et le retour du groupe de super-héros, ils vont mettre de l’adrénaline à l’année.

L’une des premières les plus attendues est le retour dans le monde de George RR Martin avec « House of the Dragon », qui raconte la famille « Targaryen », 300 ans après les événements de la série inoubliable « Game of Thrones », un titre qui a sans aucun doute fait l’histoire.

Cette année 2022 apportera également un peu de tout, des drames pour adolescents et des rebondissements avec « Pretty Little Liars: Original Sin » ou le retour de « Clark Kent » sur la scène avec une nouvelle saison de « Superman and Lois ».

Les sports diront également « présent » l’année prochaine avec des retransmissions en direct de la phase la plus excitante de l’UEFA Champions League vers la fin de la saison 21/22, où des équipes telles que le PSG, le Real Madrid, Manchester United et l’Atlético de Madrid seront une fois capturez à nouveau tous les yeux; ainsi que le début de la saison 22/23.

En plus de la première tant attendue de « Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty », une série sur la dynastie de l’équipe de basket-ball, les Los Angeles Lakers, dans les années 1980.

HBO Max mise sur les productions locales

HBO Max proposera également de nouvelles productions locales avec des histoires et des passions mexicaines.

Las « Bravas », un titre qui dépeint le football féminin et « Amsterdam », l’histoire d’un couple qui se sépare, mais a un engagement qu’ils ne peuvent pas quitter, leur chien.

Ce ne sont là que quelques-uns des titres qui arriveront sur la plateforme en 2022, HBO Max regorgera de films, séries, émissions de télé-réalité et documentaires incontournables pour profiter de chaque minute.