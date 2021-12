Premières séries pour la semaine du 13 décembre

Netflix : premières de la série pour la semaine du 13 décembre

Au cours de cette semaine, la deuxième saison de ‘The Witcher’ est l’un des titres les plus importants du célèbre Plate-forme de Netflix, donc si vous ne voulez rien manquer de l’actualité, lisez la suite.

La troisième semaine de décembre a été choisie par Netflix pour ramener l’un de ses acclamés séries originaux.

On fait référence à The Witcher, la fiction basée sur les romans d’Andrzej Sapkowski, qui revient sur la plateforme deux ans après la sortie de la première saison.

Henry Cavill revient pour incarner le puissant sorcier, dans une nouvelle aventure où magie et combats sont à l’ordre du jour.

De plus, cette semaine, vous pourrez également voir le nouveau chapitre d’Elite : Short Stories, avec Phillipe, Cayetana et Felipe ; et profitez du nouvel anime intégré au catalogue, Fruits Basket.

Alors sans plus tarder, vous pouvez découvrir ci-dessous la série qui sera diffusée sur Netflix du 13 au 19 décembre.

un

Nouvelles d’élite : Phillipe, Cayetana, Felipe

Elite : Short Stories revient sur la plateforme avec un nouvel épisode, cette fois centré sur Philippe, Cayetana et Felipe.

On y raconte comment Cayetana essaie d’oublier son ex-partenaire avec Felipe.

Un objectif qui ne sera pas si simple lorsque le prince réapparaîtra dans votre vie.

Première : 15 décembre

deux

Le sorceleur

Deux ans après la première de la première saison, The Witcher revient sur Netflix avec sa deuxième saison.

Le nouveau lot d’épisodes de fiction mettant en vedette Henry Cavill, continue l’histoire du sorcier Geralt De Rivia.

Il rencontre enfin la princesse Ciri, qu’il doit protéger, tout en lui apprenant à user de tous les pouvoirs que la jeune femme porte en elle.

Première : 17 décembre

3

AUTRES SÉRIES PREMIÈRES

Aggretsuko (Saison 4)

Première : 16 décembre

Fast & Furious : Spies à plein régime (Saison 6)

Première : 17 décembre

Ce qui s’est passé à Oslo

Première : 19 décembre