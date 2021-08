in

Premières sur Disney +, Amazon Prime et HBO pour le week-end | Instagram

Au cours de ce week-end, un total de 37 films et séries seront diffusés sur les différentes plateformes de divertissement, telles que Disney+, Amazon prime et HBO, alors continuez à lire pour en savoir plus sur Nouveautes.

Aujourd’hui nous vous dirons quels films et séries vous pourrez voir durant ce week-end du 20 au 22 août afin que vous puissiez rester chez vous.

Cela peut vous intéresser : Netflix et les 3 séries de science-fiction incontournables !

Nous sommes déjà en week-end, pour certains en vacances, pour d’autres pour se reposer à la maison, tandis que d’autres continuent au travail.

Donc, que vous soyez en vacances, en repos ou que vous prévoyiez de ne pas sortir sous la climatisation en raison des températures élevées, nous avons toutes les premières intéressantes et variées, impossible de toutes les voir en un seul week-end.

Alors sans plus tarder, mentionnons les premiers films et séries de Netflix, Amazon, HBO et Disney + à regarder ce week-end :

1

Netflix

Le directeur, dont une Sandra Oh doit être chargée de présider un département d’anglais dans une grande université.

Y también uno de los estrenos de más peso de la plataforma este año con Sweet Girl, en la que el carismático Jason Momoa interpreta a un vengativo personaje que persigue a quienes asesinaron a su esposa al tiempo que intenta proteger la única familia que le queda: sa fille.

20 août

Crazy House: Sweet Girl Film Le réalisateur, saison 1 2

Disney+

20 août

Taken 2 Uncontrollé L’île minimale Je te veux Le secret de Marrowbone 3

Amazon Prime Vidéo

20 août

Neuf parfaits étrangers la maison des escargots

22 août

Chats Les Aventures du Docteur Dolittle