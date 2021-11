Premières sur Disney+ du 15 au 21 novembre 2021

Disney + et toutes ses premières 15 au 21 novembre 2021 | Instagram

Nous vous avons déjà présenté le premières au sein des deux plates-formes les plus célèbres, nous allons donc cette fois nous concentrer sur la plate-forme de la souris, Disney +, alors continuez à lire pour que vous sachiez toutes les nouvelles.

La vérité est que Disney vit une semaine passionnante avec son Disney + Day, qui a présenté des bandes-annonces et des teasers de certaines des séries et des films à venir et a ajouté à son Catalogue Désormais, sans frais supplémentaires pour tous les utilisateurs, des titres tels que Jungle Cruise ou Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

C’est ainsi qu’aujourd’hui on vous dit tout ce qui est nouveau cette semaine sur Disney+, qui se déroule du 15 au 21 novembre 2021 et ne se lasse pas d’ajouter du contenu.

Et c’est que dans les prochains jours, nous avons plus d’une douzaine de premières, dont nous recommanderons deux avant de céder la place à la liste complète.

Alors sans plus tarder, voici toutes les premières de cette semaine sur la plateforme Disney + :

1

17 novembre

L’Orville – Saison 1 et 2

Sydney et Max – Saison 1

Un professeur – Saison 1

Marvel : Hit-Monkey

Les Simpson – Saison 33

2

19 novembre

Tueur à gages

Le plus long voyage

Espions

Alatriste

Sobibor : La Grande Évasion. Nat Géo

Eau et électricité : le drame de l’eau en Californie