Premiers cas de variante Omicron trouvés dans l’État de Washington ; les patients ont entre 20 et 39 ans

L’État de Washington a identifié les premières variantes d’Omicron – trois cas différents dans trois comtés, affectant des patients âgés de 20 à 39 ans.

Les patients sont deux hommes – un dans la trentaine du comté de Thurston et un homme dans la vingtaine du comté de Pierce – ainsi qu’une femme dans la vingtaine du comté de King.

Aucune information n’était disponible sur la gravité des symptômes, les antécédents de voyage ou le statut vaccinal des patients. Les échantillons ont été prélevés entre le 29 novembre et le 1er décembre.

Washington est le 13e État à confirmer un cas Omicron. La variante a été repérée dans 38 pays.

La variante a des dizaines de mutations, et certains suggèrent qu’elle pourrait se propager rapidement et affaiblir la protection contre les vaccins et l’immunité naturelle. Il s’installe dans une région d’Afrique du Sud qui comprend Johannesburg, à mesure que les cas augmentent, et il a été trouvé dans des spécimens d’Europe dès le 19 novembre.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’ils s’attendaient à voir la variante dans l’État de Washington et à voir plus de cas dans les semaines à venir.

« Nous exhortons vivement les gens à se faire vacciner et à recevoir leurs rappels dès que possible pour maximiser leur niveau de protection contre toute variante », a déclaré Umair A. Shah, secrétaire à la Santé, dans un communiqué.

Le département de la Santé de l’État de Washington a travaillé avec le UW Medicine Virology Lab pour identifier la variante.

« Dans les jours et les semaines à venir, nous en apprendrons davantage sur la transmission et la gravité d’Omicron auprès des scientifiques et des chercheurs, mais voici ce que nous savons : les vaccins fonctionnent, les rappels sont essentiels et les tests restent essentiels », a déclaré la maire de Seattle, Jenny Durkan. une déclaration. « Nous devons continuer à porter des masques lors des rassemblements à l’intérieur, n’oubliez pas de nous laver les mains fréquemment, de comprendre les risques des espaces intérieurs surpeuplés et de rester à la maison et à l’écart des autres si vous présentez des symptômes. »

