Premiers contacts Conte-PSG

28/05/2021 à 20:18 CEST

Martí Grau

Antonio Conte et le Paris Saint-Germain seraient en pourparlers. Selon les journaux italiens La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport, l’entraîneur italien et le club parisien auraient établi les premiers contacts pour finaliser sa signature.

Conte a étonnamment quitté l’Inter Milan après avoir remporté le “ scudetto ”». Désormais sans équipement, les Français seraient très attentifs aux mouvements de Mauricio Pochettino pour préparer son soulagement sur les bancs.

L’entraîneur argentin ne vit pas son meilleur moment dans la capitale française Et, bien qu’il ait encore un an de contrat, jusqu’en juin 2022, il pourrait envisager de partir après un peu plus de cinq mois à la tête de l’équipe de France.

Danse sur les bancs

Avec la marche de Zinedine ZidanePochettino a été étroitement lié au Real Madrid ces derniers jours et serait l’une des premières options de la liste de Florentino à occuper le banc de merengue. Pour sa part, Conte a également été étroitement lié au Real Madrid, bien que selon La Gazzeta l’option numéro un pour l’italien serait l’anglais Tottenham.

Même sans rien de confirmé, les prochains jours décideront du sort d’Antonio Conte, qui laisse désormais la continuité de Pochettino au Paris Saint-Germain “ en l’air ”.