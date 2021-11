Premiers films sur Netflix pour le week-end

Netflix et ses avant-premières du week-end

Enfin, le week-end a commencé et le célèbre Plate-forme de Netflix apporte plusieurs premières pour ses millions d’abonnés, alors si vous ne voulez en manquer aucun, continuez à lire.

« Blessure », « Le garçon qui a sauvé Noël » et « Les lois de la frontière » se distinguent parmi les nouveautés de ce week-end au sein de son vaste catalogue de films.

La grande plateforme Netflix accueille la dernière semaine de novembre avec une actualité cinématographique intéressante pour tous les publics.

Le géant du streaming sort de nouveaux titres de Noël tels que The Boy Who Saved Christmas, le court métrage Petiroja et A Castle for Christmas.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, ces jours-ci, le drame réalisé par Halle Berry, Herida, fait également son apparition; Le thriller de Daniel Monzón, Les lois de la frontière, et le succès au box-office Bohemian Rhapsody.

Donc, sans plus tarder, vous pouvez consulter ci-dessous les films qui seront diffusés sur Netflix du 22 au 28 novembre.

1

Le garçon qui a sauvé Noël

Netflix continue de se réchauffer avant Noël et sort cette semaine le film pour toute la famille, Le garçon qui a sauvé Noël.

L’histoire suit Nikolas, un jeune homme humble qui se lance dans un voyage à travers la forêt enneigée afin de retrouver son père.

Il partit à la recherche d’Elfhem, le peuple des elfes, afin d’obtenir un cadeau pour son fils. Nikolas, le renne Blitzen et leur petite souris vivront une aventure passionnante dans laquelle ils montreront que tout est possible.

Première : 24 novembre

2

Petiroja

Pour les plus jeunes de la maison, Netflix présente le court métrage d’animation Petiroja.

Cette comédie musicale de Noël attachante raconte l’histoire d’un petit rouge-gorge nommé Robin, qui a été adopté par une famille de souris, lorsque son œuf est tombé du nid.

Robin fait de son mieux pour s’intégrer aux rongeurs, mais commence bientôt à se rendre compte qu’il n’est pas le même que tout le monde.

Première : 24 novembre

3

Blesser

Halle Berry est la réalisatrice et vedette de Herida, le drame original qui arrive sur la plate-forme cette semaine.

Le film nous présente Jackie, une ancienne combattante d’arts martiaux qui traverse l’un des moments les plus difficiles de sa vie.

Elle vient de récupérer son fils de six ans, qu’elle a abandonné alors qu’il n’était qu’un bébé.

Pour tenter de lui donner tout ce qu’il mérite, il décide de remonter sur le ring.

Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il devra affronter l’un des meilleurs combattants du moment.

Première : 24 novembre

4

Un château pour Noël

Un château pour Noël est un autre des films de Noël sortis par le géant du streaming cette semaine.

Avec Brooke Shields, le film raconte l’histoire de Sophie, une journaliste qui se rend en Écosse pour faire un reportage.

Une fois sur place, elle est fascinée par un château, et décide ce qu’elle veut l’acheter.

Mais son vœu ne sera pas si facile à exaucer, lorsque le propriétaire des lieux, le duc de Myles, apparaîtra, qui refuse de permettre à un Américain d’acquérir son château.

Première : 26 novembre

5

AUTRES PREMIÈRES FILMS

Les lois de la frontière

Rhapsodie bohémienne

Angèle

Riche et chouchouté

Médecine magique (Documentaire)

La Mer Rouge (Documentaire)

Les Pons

Les dissidents

Perdu dans le flou

Gènes d’or

La peine