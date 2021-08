Premiers gagnants et perdants du marché NBA

Plus de 50 signatures et près de 2 milliards de dollars en un peu plus de minuit. L’agence libre de la NBA a commencé à sévir et ne s’est pas arrêtée depuis. Cela ne s’arrêtera pas non plus. C’est le meilleur championnat du monde. Les jours précédents, les Lakers avaient déjà envoyé un avertissement, signe que personne n’allait s’ennuyer. En plein gala du Draft, Russell Westbrook a débarqué à Hollywood, dans sa ville natale, pour remuer l’opinion publique. Il le fait toujours, mais encore plus lorsqu’il participe à un mouvement d’une telle ampleur. Une fois le marché lancé, les “nouveaux” visages n’ont cessé d’atterrir à Los Angeles. C’est normal : avant tous les déménagements, l’équipe dirigée par Frank Vogel ne comptait que six joueurs avec un contrat garanti. Carmelo Anthony, donnant un autre coup à l’attention des médias, a fourni encore plus d’arguments pour que, lorsqu’on parle de marché, il soit impossible de ne pas mentionner la franchise de Los Angeles. Les projecteurs sont à lui, comme d’habitude ; mais aussi l’incertitude.

C’est une réaction humaine pratiquement naturelle. Quand il y a des changements, un besoin surgit : sont-ils pour le meilleur ou pour le pire ? Dans le cas des Lakers, il est plus difficile que jamais de choisir. Par noms et par contexte. L’équipe vient après une saison difficile, en proie à des revers qui, sous forme de blessures, rendent la norme de mesure difficile. Le manteau d’un certain champion survole toujours le violet et l’or, mais une bonne partie de cette équipe est partie. Il y a tellement de pièces dans un moment si complexe qu’aujourd’hui, il est difficile de ne pas rayer le tout comme l’une des grandes inconnues de la saison (dans ses revendications élevées). Plusieurs conclusions peuvent être tirées, mais anticiper son avenir s’apparente plus à une boule de cristal qu’à l’analyse la plus réfléchie.

Dans d’autres cas, cependant, s’aventurer avec des prévisions ne semble pas si risqué, bien que très prématurément : le marché a encore de nombreux tours à parcourir et un perdant aujourd’hui peut être un gagnant demain. C’est le cas du Miami Heat ou des Chicago Bulls, dont les projets nous permettent de nous enthousiasmer. Chez Dennis Schröder ou les Philadelphia 76ers, par exemple, le sentiment, forcément, est de s’éloigner des objectifs fixés. Quelque chose qui suppose toujours un échec, même s’il est momentané.

Premiers gagnants du marché NBA

chaleur de Miami

C’était sûrement nécessaire. Après avoir été finaliste de la NBA, Miami a ressenti cette responsabilité qui l’oblige à rester dans l’aristocratie de la ligue. Cette saison, cependant, son château s’est effondré lors de la première attaque. Une d’ailleurs qui, l’année précédente, avait été inoffensive. Ce n’étaient pas les mêmes Bucks, comme le montre le ring, mais ils n’étaient pas non plus le même Heat. Désormais, l’essence est récupérée et l’existant est blindé : quatre ans et 184 millions pour Jimmy Butler et cinq pour 90 pour Duncan Robinson. Beaucoup d’argent, mais, a priori, bien investi. Ils sont rejoints par la grande agence gratuite, un Kyle Lowry qui à 35 ans est toujours l’un des meilleurs meneurs de la ligue, et de nombreux joueurs qui renforcent la culture de la franchise. PJ Tucker arrive en tant que champion et après avoir joué un rôle clé dans le plan défensif de Mike Budenholzer ; Markieff Morris, après avoir fait de même dans les Lakers 2020. Deux bouledogues, très physiques et avec une bonne main de longue distance qui renforcent l’idiosyncrasie créée par Erik Spoelstra. Tous rejoignent le toujours dur Bam Adebayo, la fraîcheur de Tyler Herro du banc ou Victor Oladipo, dont les droits Bird seront obtenus après sa signature pour une autre année. Personne n’aimera entrer en collision, littéralement et métaphoriquement, avec ces Heat.

Chicago Bulls

Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams et Nikola Vucevic comme cinq de départ. Cela ne sonne pas mal. Après plusieurs saisons dans les limbes, les Bulls disposent à nouveau d’une équipe prometteuse, avec des aspirations éliminatoires, une phase qu’ils n’avaient plus vue depuis la saison 2016-17. Ils ont été courageux et peuvent avoir une récompense. Sur les cinq noms évoqués, seul LaVine faisait partie de l’équipe avant le début de la saison dernière : qu’il continue d’être évoqué ici, après plusieurs rumeurs de sortie, est sa première victoire. Patrick Williams, qui a laissé de grandes sensations, est arrivé en tant que numéro 4 de la Draft et Vucevic l’a fait en mars, à un moment d’excellente forme. Maintenant, Ball et DeRozan se joignent, ainsi qu’Alex Caruso, qui nous manquera à Los Angeles. Dans les deux premiers cas, double victoire : à la fois la franchise et les joueurs gagnent. Ball, après une saison de tir amélioré et une certaine régularité, entrera 85 millions en quatre ans, quelque chose de difficile à concevoir après sa deuxième saison avec les Lakers ; DeRozan, après une année revitalisante, le même montant en trois cours. LaVine est déjà bien entouré.

Chris Paul

Jusqu’à 40 ans. Chris Paul a réalisé ce qu’il voulait et les Suns, avec lui, sourient aussi. La base a rejeté une option de joueur de 44 millions parce que sa vision allait plus loin et, maintenant, si toute la relation est remplie (les troisième et quatrième années ne sont pas entièrement garanties, selon la presse américaine), il en entrera 30 au cours des quatre prochaines saisons. . Avant cet accord, Paul avait reçu 300 millions de contrats ; maintenant, 120 autres arriveraient. Rien de mal. De plus, il le fera avec des options pour continuer à courir après son anneau tant attendu, la cerise sur sa carrière légendaire. Sans lui, les options de Phoenix auraient considérablement baissé. Devin Booker et Deandre Ayton continueront de briller et de grandir à ses côtés. Et il en sera de même de Cameron Payne, son remplaçant et un élément très important des séries éliminatoires. Le gardien de 26 ans enchaînera 3 saisons pour 19 millions. Le projet Suns, avec Paul comme tête pensante, peut avoir une continuité.



Autres : Warriors, Knicks, Allen…



D’abord, trois grands gagnants dans les premiers jours du marché ; mais pas les seuls. Les New York Knicks, avec les ajouts d’Evan Fournier et de Kemba Walker et sa série de renouvellements, ont frappé la table dans son intention d’égaler ou d’améliorer les résultats de sa surprenante saison. Des équipes comme les Golden State Warriors, en revanche, même si elles n’ont pas gagné la guerre, elles ont choisi la bataille étrange. 215 millions en quatre ans, ce sont de grands mots. Stephen Curry deviendra le premier joueur de l’histoire à signer deux contrats d’une valeur de plus de 200 millions, mais tous les investissements sont faibles. Après une saison de rumeurs, les Warriors ont sécurisé son cœur, l’âme d’un champion. Ils n’ont pas réussi, pour le moment, à faire le pas pour une autre grande star qu’ils voulaient, mais ils ont ajouté Moses Moody et Jonathan Kuminga au repêchage, tous deux très intéressants, et ont signé Otto Porter Jr. pour le minimum de vétéran. Au-delà d’eux, Jarret Allen ou Norman Powell ont également été ravis. Le premier, avec 100 millions en cinq saisons ; le second, avec 90 pour la même période.



Premiers perdants du marché NBA

Dennis Schröder et Victor Oladipo

Ils n’ont pas trouvé ce qu’ils cherchaient. Avant d’atteindre les séries éliminatoires, le meneur de jeu allemand a rejeté une prolongation de 84 millions de dollars pour quatre saisons supplémentaires. Après la phase finale, les Lakers, selon la presse de Los Angeles, ne lui ont pas offert plus de 55-60. Maintenant, son avenir est incertain et, sûrement, il s’éloigne de ses prétentions salariales. Une situation similaire à celle d’Oladipo. Toujours dans Indiana Pacers, l’extérieur repoussait, en 2020, un renouvellement de figures identiques à celles de Schröder. Déjà aux Houston Rockets, il a aussi dit non à 45,2 millions de dollars pendant deux ans. Ainsi, il a été souligné qu’avec l’intention de recourir à la libre agence pour poursuivre un maximum. Une fois sur le marché, ses attentes ont été tronquées : avec le Heat, il signera un an avec l’objectif de se remettre totalement de sa blessure au genou droit et de passer, à nouveau, en agence libre à la recherche d’un grand contrat. L’ancien Lakers, quant à lui, avait à son agenda pour obtenir un accord qui était d’environ 100-120 millions; désormais, il n’atteindra pas les chiffres de la première offre faite par Rob Pelinka. Nouveau départ pour les deux.



San Antonio Spurs

Point de basculement à San Antonio ? La franchise dirigée par Gregg Popovich, après 22 saisons consécutives en séries éliminatoires, n’a pas atteint la finale depuis deux. Ses mouvements jusqu’ici semblent entrevoir la voie d’une reconstruction profonde et fastidieuse. DeMar DeRozan a émergé en laissant un important vide de leadership et, avec lui, une partie de la vieille garde : Patty Mills (Nets), Rudy Gay (Jazz)… Il y a eu des arrivées intéressantes, mais pas d’une assez grande ébauche comme pour entreprendre le retour à la grandeur des temps passés. Doug McDermott a atterri en tant qu’agent libre de l’Indiana pendant 3 ans et 42 millions; Zach Collins, de Portland depuis 3 ans et 22 ans; Thaddeus Young et Al-Farouq Aminu, à la place de DeRozan, encaissent 24 millions de salaires et Bryn Forbes, en tant que champion NBA, est rentré chez lui après un brillant parcours dans le triple. Ce sont les plus grands noms de mouvements qui n’invitent pas à l’optimisme. La direction, qui a déjà surpris en Draft en choisissant Josh Primo (en choix 12 alors qu’il était projeté au deuxième tour), doit beaucoup réorienter la situation, afin de ne pas vivre une saison difficile.

76ers de Philadelphie et Drummond

Ils ont tout essayé, mais pour l’instant, les Sixers ne trouvent toujours pas de moyen de faire sortir Ben Simmons. Les rumeurs ont été nombreuses, mais aucune n’a abouti. Les Minnesota Timberwolves ont sonné à haute voix et il a été divulgué que la franchise de Philadelphie avait rejeté une offre de l’Indiana dans laquelle Malcolm Brogdon était son principal atout. Daryl Morey veut obtenir un joueur All Star en retour et ne considérait pas Brogdon comme tel. Pendant la nuit du repêchage, il a même été question que Morey offrait Simmons aux Warrios en échange d’Andrew Wiggins, James Wiseman et des choix 7 et 14, transformés en Moody et Kuminga. Pour le moment, personne n’est prêt à atteindre de tels sommets. Dans la section des transferts, cependant, Philadelphie a signé Andre Drummond. Un mouvement qui laisse beaucoup de doutes pour les deux parties. Le pivot, après être entré à plus de 25 millions de moyenne avec les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers, arrive pour le minimum de vétéran ; Les Sixers, de leur côté, accueillent un joueur qui, en tant que remplaçant de Joel Embiid, propose peu d’alternatives dans le jeu.



Autres : Raptors, Bucks… Mavs ?

S’il est difficile d’anticiper les plans des Spurs, il n’est pas facile non plus de décrypter les pensées des Raptors. La franchise est entrée en agence libre avec une large marge salariale et, jusqu’à présent, sa plus grande décision a été de renouveler Gary Trent Jr. avec un contrat de 54 millions de dollars sur trois ans. Au lieu de cela, il a vu Lowry, le joueur le plus important de l’équipe, sortir. A son poste, Scottie Barnes est arrivé de la draft, mais l’attitude non agressive de la direction laisse planer le doute. Egalement celui de Milwaukee avec PJ Tucker, dont Bird avait le droit d’entreprendre une rénovation solvable. Dans un autre ordre, on peut aussi citer les Pélicans, les Dallas ou les Blazers. Tous, avec l’obligation de faire des pas en avant et, pour le moment, sans véritables coups d’effet sur le marché. Alors que les Mavericks ont entassé des morceaux intéressants autour de Luka Doncic (Moses Brown, Reggie Bullock et Sterling Brown), aucun d’entre eux n’atteint le niveau promis par les rumeurs (Lowry lui-même, DeRozan ou encore Kawhi). Bien sûr, ils ont encore le temps de le résoudre. Comme presque tout le monde.