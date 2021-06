Premiers indices sur la prochaine génération de Windows qui contre toute attente pourrait changer de nom | La technologie

Vous devrez probablement changer de système d’exploitation dans les prochains mois, et un nouveau Windows arrive.

Après avoir utilisé des ordinateurs pendant quelques années, vous avez sûrement eu d’anciennes versions de Windows, des plus emblématiques comme Windows 95 aux incomprises comme Windows XP mais, ce qui n’était pas prévu, c’est que Microsoft continuerait à parier sur le numérotation dans les futures versions de votre système d’exploitation.

Et c’est que ceux de Redmond ont déclaré en 2015 que Windows 10 serait le système d’exploitation final et qu’il n’y aurait pas de futur Windows 11 ou Windows 12, quelque chose qui pourrait changer.

Microsoft a misé sur Windows incrémentiel ces dernières années, avec différentes versions qu’ils ont appelées de certaines manières, mais sans les accompagner d’une nouvelle numérotation. Mais les temps ont changé et le PDG de Microsoft, Satya nadella, a récemment indiqué qu'”ils travaillaient sur un système d’exploitation Windows de nouvelle génération, l’une des mises à jour les plus importantes de ces dernières années”.

Cependant, il est déjà confirmé que Microsoft organisera un événement Windows le 24 juin prochain, où ils annonceront leur nouvelle version du système d’exploitation de bureau, peut-être Windows Sun Valley, et peut-être plus.

Fait intéressant, Microsoft a publié différents logos Windows pour célébrer le 25e anniversaire du système d’exploitation, et il semble que l’un de ces arts fasse référence à Windows 11.

Si on regarde les images, on voit que l’image plus claire de gauche, publiée en avril, comporte des barres horizontales. Cependant, l’image d’art sur la droite, plus récente, semble avoir intentionnellement supprimé les barres horizontales pour faire apparaître le nombre 11 en miroir.

Cependant, cet événement du 24 juin a lieu à 11 HE, avec ce qui semble être beaucoup de coïncidences le nombre à cet égard. Il est vrai aussi que ceux de Redmond auraient pu attendre le 11 juillet pour la présentation.

Différents dirigeants de Microsoft ont également nourri la théorie de Windows 11. Cependant, Yusuf mehdi, vice-président de Modern Life, Search & Devices Group chez Microsoft, a noté dans un récent tweet qu’il n’avait pas été aussi enthousiasmé par une nouvelle version de Windows depuis Windows 95.

Je n’ai pas été aussi excité pour une nouvelle version de @Windows depuis Windows 95 ! Même si je ne me souviens pas que la boîte était si grande. Assurez-vous de réserver la date pour le 24 juin! #MicrosoftEvent https://t.co/j80Sh9rwos pic.twitter.com/XgfEI2qxqG – Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) 2 juin 2021

Ce qui est assuré, c’est la présence de Windows Sun Valley d’ici la fin de l’année. Vraisemblablement, il va publier un nouveau menu Démarrer, un centre d’action, une barre des tâches, des applications natives, une nouvelle application de configuration et même des coins arrondis.

S’il peut sembler que Windows 11 soit proche dans le temps, une sortie d’un tel calibre devrait être annoncée bien à l’avance afin que l’utilisateur mais aussi les partenaires se préparent à adapter leurs appareils.