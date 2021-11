Premiers jours de Daniel Radcliffe et Emma Watson sur le tournage d’Harry Potter

Harry Potter a quel âge ?!

Il est difficile de croire que cela fait 20 ans que Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ont fait leurs débuts au cinéma dans Harry Potter à l’école des sorciers, la première adaptation cinématographique de la série bien-aimée.

En 2001, le film basé sur les livres les plus vendus de JK Rowling a frappé les théâtres du monde entier et le public est tombé amoureux du film sur un garçon orphelin qui s’inscrit dans une école de sorcellerie.

réalisateur Christophe Colomb a récemment déclaré à Variety que l’expérience de tournage initiale avec les enfants acteurs jouant Harry, Hermione et Ron n’était pas nécessairement magique. « Dans le premier film, il n’y avait pas beaucoup d’expérience professionnelle entre les trois rôles principaux. C’est pourquoi ce film était rempli de tant de coupures. Je n’ai pu vraiment tourner, pendant les trois premiers mois, qu’un gros plan d’un des acteurs. avant qu’ils ne perdent leur concentration », a déclaré Chris dans l’article. « Les deux premières semaines, tous les enfants étaient tellement excités de faire partie du film Harry Potter, ils souriaient simplement devant les caméras. Je ne pouvais pas les faire arrêter de sourire, et c’est vraiment devenu un exercice et un cours de théâtre pour moi en tant que réalisateur. »