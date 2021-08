Premiers signes d’espoir pour la sarcelle d’hiver, le canard le plus menacé

01.08.2021 à 19:02 CEST

Bonne nouvelle pour la sarcelle d’hiver, le canard le plus menacé d’Europe et qui a ses derniers spécimens en Espagne. Les programmes publics entrepris pour tenter de sauver cette espèce commencent à donner leurs premiers résultats et une lueur d’espoir se dessine ainsi. La reproduction a été vérifiée dans trois zones humides européennes, deux d’entre elles dans la péninsule ibérique et une autre en Italie, dans lesquelles ces oiseaux avaient été introduits, originaires d’El Saler (Communauté valencienne) dans la plupart des cas.

La sarcelle grise a grandi en liberté dans trois domaines où il n’avait pas grandi depuis des décennies. Plusieurs spécimens de cette espèce, classés comme « En danger critique » en Espagne et comme « Vulnérable » en Europe et dans le monde, ont été aperçus accompagnés de leurs petits dans la zone humide de La Veguilla de La Mancha (Alcázar de San Juan, Ciudad Real), et dans les marais du sud-est de la Sicile (en Sicile, Italie), les deux sites d’importance communautaire (SIC) du réseau Natura 2000, ainsi que dans l’estuaire du Tage (Portugal).

Comme le rapporte l’Association des Naturalistes du Sud-Est (ANSE), il s’agit de une nouvelle étape pour le projet LIFE Cerceta Pardilla, démarré en janvier de cette année et coordonné par la Fondation Biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, et qui inclut parmi ses actions l’élevage en captivité de l’espèce et sa réintroduction ultérieure dans des zones prioritaires.

Les marais du sud-est de la Sicile et le complexe lagunaire de l’Alcázar de San Juan sont des zones sélectionnées pour le lâcher de spécimens de l’espèce, auxquelles le projet a contribué.

Femmes de ménage à El Saler

Lors d’un recensement de la sauvagine reproductrice dans la zone humide de La Veguilla, trois sarcelles grises accompagnées de leurs poussins ont été détectées, localisant également 24 autres spécimens adultes dans différentes zones de la zone humide, spécimens élevés au Centre de récupération de la faune de La Granja de El Saler (Communauté valencienne).

Cette nouvelle confirme que le complexe lagunaire de l’Alcázar de San Juan est une zone humide qui remplit les conditions idéales pour abriter cette espèce en situation critique.

De son côté, la reproduction d’au moins une sarcelle d’hiver femelle dans l’estuaire du Tage, élevée au centre de la Cañada de los Pájaros (Andalousie), a également constitué une étape importante dans la conservation de l’espèce. La sarcelle d’hiver est une espèce classée comme rareté au Portugal, pays où sa reproduction n’a pas été confirmée depuis des décennies.

En Sicile, une tentative de ponte par des spécimens également d’El Saler et envoyés cette année a été confirmée, bien qu’elle n’ait finalement pas abouti. Cependant, la reproduction de deux autres femelles a été vérifiée. De plus, le marquage de certains spécimens a permis d’approfondir les connaissances sur le comportement de l’espèce et ses déplacements.

Selon les informations partagées par le projet LIFE Marbled Duck, qui œuvre pour le rétablissement de l’espèce en Italie, les données GPS ont confirmé que deux sarcelles ont voyagé de la Sicile à la réserve naturelle de Ghadira (Malte) lors d’un voyage qui a duré environ trois heures et demie, pour retourner, quelques heures plus tard, dans la zone humide d’où ils sont partis.

En situation critique : seulement 45 couples en Espagne

La sarcelle grise est l’une des sept espèces en situation critique en Espagne. Jusqu’au milieu du XXe siècle, il était abondant dans les zones humides côtières méditerranéennes, notamment à Doñana. Mais au cours des dernières décennies, son déclin a été si drastique que cette espèce d’intérêt communautaire est en danger critique d’extinction.

Le nombre de couples reproducteurs en Espagne, qui est presque son seul lieu de distribution en Europe, il s’est classé l’an dernier en 45 paires et avec une nette tendance à la régression.

Pour inverser le risque d’extinction de l’espèce et favoriser son habitat, le projet LIFE Cerceta Pardilla a engagé un ensemble d’actions pour renforcer l’état de ses populations en milieu naturel, améliorer l’état des zones humides et la connaissance scientifique de l’espèce.

Jusqu’en 2025, la participation des secteurs concernés pour sa conservation, tels que les irrigants ou les chasseurs, ainsi que la sensibilisation et l’éducation environnementale seront également encouragées.

L’espoir qui a émergé pour la sarcelle grise a son origine dans le repeuplement qui a commencé il y a des mois, dans le cadre de ce programme de récupération. Ensuite, les institutions, dirigées par le ministère, ont distribué plus de 700 spécimens de sarcelle grise dans diverses zones humides d’Espagne, dans le but de forcer la reproduction et l’installation dans ces habitats, ce qui commence maintenant à se produire.

Dans le LIFE Cerceta Pardilla, qui coordonne la Fondation Biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, le ministère lui-même participe en tant que partenaire, à travers la Confédération hydrographique de Segura et Tragsatec ; la Junta de Andalucía, par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et du Développement durable et de l’Agence de l’environnement et de l’eau ; la Generalitat Valenciana ; le gouvernement de la région de Murcie, ainsi que les organisations SEO / BirdLife et ANSE. Il bénéficie de la contribution du Programme LIFE de l’Union Européenne et de la Direction Générale de l’Eau.

