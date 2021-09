Premiers vainqueurs de la Premier League, quand a-t-elle été formée, premier but marqué et plus – statistiques et faits depuis 30 ans où Man United et Arsenal ont dominé, suivis de Chelsea et Man City

in

La Premier League telle que nous la connaissons a été façonnée par 30 ans de football et nous a apporté beaucoup de divertissement et de buts à gogo.

Les fans peuvent se remémorer avec nostalgie les nombreux contes de fées, les vainqueurs, les milliers de buts et les meilleurs joueurs du monde.

.

Sir Alex Ferguson a fait de Man United l’équipe dominante de la Premier League des années 1990

. – .

Le but d’Aguero contre QPR en 2012 est l’un des moments emblématiques de la Premier League

L’élite du football anglais est ancrée dans l’histoire et avec elle, la Premier League aussi.

Il y a un certain nombre de records battus chaque saison avec des décomptes personnels et des jalons de club en train d’être remodelés.

Ici, talkSPORT.com examine certaines des statistiques et des faits des archives de la Premier League.

Quand la Premier League a-t-elle été fondée ?

Elle a été fondée le 27 mai 1992.

Avant cela, l’élite était connue sous le nom de Football League First Division.

Il a été rebaptisé à plusieurs reprises depuis lors, s’appelant Premiership de 1993 à 2001.

Ce n’est pas la seule ligue de football anglais à subir diverses refontes de nom ; Le championnat tel que nous le connaissons maintenant était la première division jusqu’en 2004 et pendant 100 ans, la deuxième division de la Ligue de football.

Qui a remporté le premier titre de Premier League ?

Manchester United a remporté le premier titre de la saison 1992/93, son premier titre majeur depuis 26 ans. Ils l’ont suivi avec une autre victoire de titre la saison suivante.

United a remporté un nombre record de 20 titres de premier plan, dont 13 à l’ère de la Premier League.

.

Ryan Giggs a remporté 13 titres de Premier League avec Man United

Leicester a surpris tout le monde en remportant la Premier League en 2016 Premier League Winners

Cependant, le plus notable de tous les gagnants revient aux champions historiques les plus inattendus de Leicester City.

Les Foxes ont défié les probabilités de 5000/1 pour atteindre la gloire de la ligue lors de la saison 2015/16.

Après la victoire de Liverpool en Premier League en 2020, ce sont désormais sept équipes qui ont soulevé le trophée.

Champions de Premier League

Manchester United (13) Chelsea (5) Manchester City (5) Arsenal (3) Blackburn (1) Leicester City (1) Liverpool (1)

Jalons des objectifs

Une pléthore de buts mais seulement une poignée de joueurs ont leur nom dans les livres d’histoire.

Il y a des noms incroyables dans cette liste et d’autres auxquels vous ne vous attendez peut-être pas…

1er – Brian Deane pour Sheffield United, 15 août 1992

Le premier but des milliers de Premier League a été marqué par Deane.

L’attaquant est rentré chez lui contre Manchester United pour se mériter une place dans les quiz des pubs à travers le pays.

100e – Eric Cantona pour Leeds United, 25 août 1992

Cantona a récemment été intronisée au Temple de la renommée et a largement figuré dans les débuts de la nouvelle ligue.

Il a joué 28 matchs à Leeds avant de déménager à Manchester, marquant 64 buts pour les Red Devils, s’avérant être un catalyseur pour leur domination en Angleterre.

Cantona a marqué trois buts pour Leeds lors de la première saison de Premier League

1000e – Mike Newell pour Blackburn, 7 avril 1993

Newell a marqué le but lors de la victoire 3-1 de Blackburn contre Nottingham Forest, il a profité de trois autres années avant de partir pour Birmingham City en 1996 pour 750 000 £.

5 000e – Andy Townsend pour Aston Villa, 7 décembre 1996

Townsend est crédité du jalon, mais il y a un débat pour savoir s’il a été marqué exactement au même moment que le but de Chris Sutton pour Blackburn contre Leicester.

10 000e – Les Ferdinand pour les Spurs, 15 décembre 2001

Ferdinand fait partie des deux buteurs les plus marquants à être intronisé au Temple de la renommée.

L’attaquant a un record de buts incroyable et a joué pour QPR, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leicester, Bolton et Reading au cours de ses 22 ans de carrière.

15 000e – Moritz Volz pour Fulham, 30 décembre 2006

Volz a marqué pour Fulham dans un grand match à Craven Cottage contre Chelsea, son rival de l’ouest de Londres.

C’était d’autant plus surprenant que ce n’était que le troisième but de l’arrière latéral à l’époque et après 125 apparitions pour Fulham, il n’a marqué que deux buts.

20 000e – Marc Albrighton pour Aston Villa, 21 décembre 2011

Albrighton a marqué le jalon contre Arsenal, mais grâce à un but tardif de Yossi Benayoun, les Gunners ont gagné 2-1 à Villa Park.

Le milieu de terrain allait également mettre son nom dans la liste des joueurs pour remporter également la ligue, pour Leicester City.

Albrighton a rejoint Leicester en 2014 et est devenu un habitué des champions

25 000e – Zlatan Ibrahimovic pour Man United, 6 novembre 2016

“Je pensais que c’était juste moi qui avais marqué 25 000 !”

Bien qu’il n’ait été à Manchester United que pendant deux saisons, Zlatan a en quelque sorte inscrit son nom dans les livres d’histoire et a répondu de la manière typique de Zlatan.

Il a ensuite marqué son 400e but en carrière en club seulement 12 minutes plus tard…

Ibrahimovic a célébré avec style le 25 000e but après que Paul Pogba a inscrit le 24 999e.

30 000e – Chris Wood pour Burnley, dimanche 29 août 2021.

Le 30 000e but de la ligue est venu de Chris Wood de Burnley contre Leeds United lors d’un match nul 1-1, mais ce but a été annulé par Patrick Bamford qui vient d’être appelé pour la première fois dans l’équipe d’Angleterre pour le Mondial 2022. Qualifications de la Coupe.

Transferts : Les départs et arrivées les plus chers

En juin 1992, un énorme coup de la star de l’Angleterre, Paul Gascoigne, a quitté Tottenham pour la Lazio pour un record de 5,5 millions de livres sterling.

Depuis lors, de grosses sommes d’argent ont été dépensées pour faire entrer et sortir des joueurs de la ligue.

En 1996, Alan Shearer a quitté Blackburn Rovers pour Newcastle United pour 15 millions de livres sterling.

Paul Pogba a effacé le record de transfert entrant avec son arrivée à Manchester United en provenance du géant de la Serie A Juventus pour 89 millions de livres sterling en 2016.

Et puis cet été, Jack Grealish a de nouveau battu le record, devenant une star de 100 millions de livres sterling lorsqu’il a quitté Aston Villa pour Man City.

Pendant ce temps, les dépenses ont vu Cristiano Ronaldo quitter United pour le Real Madrid en juillet 2009 pour un montant stupéfiant de 80 millions de livres sterling.

Cristiano Ronaldo a été présenté aux supporters du Real Madrid le 6 juillet 2009.

Cela a été surpassé par Gareth Bale en 2013 lorsqu’il a signé pour Los Blancos, laissant Tottenham pour 86 millions de livres sterling.

Enfin, en janvier 2018, Philippe Coutinho de Liverpool était en route pour Barcelone pour un montant record de 105 millions de livres sterling en Premier League, qui n’a pas encore été dépassé.

Leaders d’apparence

Gareth Barry – 653 Ryan Giggs – 609 Frank Lampard – 609 David James – 572 James Milner – 565 Gary Speed ​​– 535 Emile Heskey – 516 Mark Schwarzer – 514 Jamie Carragher – 508 Phil Neville – 505

Le saviez-vous?

Le gardien avec le meilleur bilan offensif est Paul Robinson. Il a plus de passes décisives que tout autre (cinq), a marqué sur 95 mètres et a même remporté un penalty.

Robinson a marqué une poignée de buts en son temps dans l’élite du football anglais…

Seuls deux joueurs ont marqué des penaltys des deux pieds, il s’agit de Bobby Zamora et Obafemi Martins.

L’un des plus gros buts de la Premier League a été celui d’Aguero contre QPR pour remporter le titre dans les dernières secondes du match, mais étonnamment, ce fut la seule passe décisive de Mario Balotelli.