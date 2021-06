Premios Juventud 2021 : Liste complète des nominés

. Alejandra Espinoza est l’une des présentatrices officielles des Premios Juventud 2021.

Univision a annoncé la liste complète des nominés pour les Premios Juventud 2021, une cérémonie de remise des prix qui célébrera les jeunes qui dirigent le changement culturel. Le gala sera diffusé entièrement en direct sur le réseau de télévision le 22 juillet à 19 h 00, heure de l’Est.

Les 160 nominés de cette année reflètent la diversité et la popularité internationale de la musique latine, mettant en lumière des artistes qui utilisent leur influence en tant que stars pour conduire le changement.

Les chanteurs colombiens Karol G et Camilo sont en tête de liste des nominés pour Premios Juventud 2021 avec un total de 12 nominations chacun.

Le public peut voter pour ses artistes préférés via le site officiel de Premios Juventud ou via l’application Uforia. La période de vote est disponible à partir d’aujourd’hui, le 15 juin, jusqu’au 28 juin.

La talentueuse mexicaine Alejandra Espinoza a été confirmée comme l’une des personnalités qui présentera Premios Juventud 2021. Au cours des prochaines semaines, Univision annoncera les noms des stars qui accompagneront Espinoza dans son rôle d’hôte de la célébration.

Borja Voces, animatrice de « Noticiero Univision Digital Edition » et « Primer Impacto », sera chargée de montrer tout ce qui se passe dans les coulisses de l’importante cérémonie de remise des prix qui honore le meilleur de la musique hispanophone.

Le programme de prélude “PJ Takeover” sera en charge de grands talents tels que Gabriel Coronel, Jomari Goyso, Roberto Hernández, Clarissa Molina et Fátima Molina.

Voir la liste complète des nominés pour les Premios Juventud 2021

La nouvelle génération – Femme (Nouvelle artiste féminine)

Chesca Daniela Darcourt Elena Rose Kali Uchis La Ross María María Becerra Nathy Peluso Nicki Nicole VF7 Yahaira Plasencia

La nouvelle génération – Homme (Nouvel artiste masculin)

Alex Rose Fran Rozzano Guaynaa Jay Wheeler Khea Llane Manny Cruz Mati Gómez Mora Rochy RD

La nouvelle génération mexicaine régionale (nouvel artiste dans le genre mexicain régional)

Lien armé Ingrid Contreras Jessi Uribe Junior H Las Marías Los Dos Carnales Los Nuevos Federales MP Brand New Element Yeison Jiménez

Meilleure chanson Mariachi – Ranchera

‘Dis-moi comment tu veux’ – Christian Nodal et Ángela Aguilar ‘El Alumno’ – Joss Favela et Jessi Uribe ‘El Tiempo ne pardonne pas’ – Alex Fernández ‘Pas d’Andes avec personne’ – Nouvel élément ‘Pour ne pas te manquer autant ‘ – Ana Bárbara ‘Pauvre coeur ‘- Ingrid Contreras’ Je t’ai oublié’ – Alejandro Fernández ‘Votre amant’ – Yeison Jiménez ‘No Longer Insist Heart’ – Vicente Fernández ‘Et si je retombe amoureux’ – Jary Franco

Meilleure chanson mexicaine régionale

‘Barquillero’ – Calibre 50 ‘Drunk in Garage’ – Le fantôme ‘El Envidioso’ – The Two Carnales ‘In Another Channel’ – La Fiera de Ojinaga ‘Another Drunk’ – Gerardo Ortiz

Meilleure collaboration régionale mexicaine

‘Ca… y Vago’ – El Fantasma Ft. Los Dos Carnales ‘Contra Mis Principios’ – Lenin Ramírez et Remmy Valenzuela ‘El Güero’ – Grupo Firme Ft. Marca MP ‘Somos Los Que Somos’ – Los 2 de la S et Banda MS de Sergio Lizárraga ‘Y la Hice Llorar’ – Los Ángeles Azules Ft. Abel Pintos

Meilleure fusion mexicaine régionale

‘100 ans’ – Carlos Rivera, Maluma et Calibre 50′ Bouteille après bouteille ‘- Gera MX et Christian Nodal’ Cumbia a La Gente ‘- Guaynaa et Los Ángeles Azules’ El Cambio’ – Chesca et Grupo Firme ‘Que Se Know Nuestro Amor ‘- Mon Laferte et Alejandro Fernández’ Tuyo y Mío ‘- Camilo et Los Dos Carnales

La Mezcla Perfecta (Chanson avec la meilleure collaboration)

‘Agua’ – Tainy et J Balvin ‘Caramelo’ (Remix) – Ozuna, Karol G et Myke Towers ‘Ideal Girl’ – Sebastián Yatra et Guaynaa ‘Fútbol y Rumba’ – Anuel AA Ft. Enrique Iglesias ‘Honey Boo’ – CNCO et Natti Natasha ‘Mala Costumbre’ – Manuel Turizo y Wisin y Yandel ‘Mi Niña’ (Remix) – Wisin, Myke Towers, Maluma Ft. Anitta et Los Legendarios ‘Porfa’ (Remix) – Feid, Justin Quiles, J Balvin Ft. Maluma , Nicky Jam et Sech ‘Relationship’ (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía et Farruko ‘Titanic’ – Kany García et Camilo

Tropical Mix (Chanson avec la meilleure collaboration tropicale)

‘Avant que le soleil ne sorte’ – Natti Natasha et Prince Royce ‘Baby’ – Camilo et El Alfa ‘Back to’ La Vuelta’- Daddy Yankee et Marc Anthony’ Vous allez devoir m’expliquer ‘(Remix) – La Ross María et Romeo Santos ‘Víctimas Las Dos’ – Víctor Manuelle et La India

Collaboration OMG (Collaboration avec un artiste Anglo)

‘Baila Conmigo’ – Selena Gómez et Rauw Alejandro ‘Beautiful Boy’ – Karol G, Ludacris et Emilee ‘Del Mar’ – Ozuna, Doja Cat et Sia ‘Hawaii’ (Remix) – Maluma et The Weeknd ‘Mamacita’ – Black Eyed Peas , Ozuna et J Rey Soul ‘Me Gusta’ – Anitta Ft. Cardi B et Myke Towers ‘TKN’ – Rosalía et Travis Scott ‘Top Gone’ – Lil Mosey et Lunay ‘Un Día (One Day)’ – J Balvin, Dua Lipa , Bad Bunny et Tainy ‘X’ – Jonas Brothers Ft. Karol G

Piste virale de l’année (chanson à la hausse la plus rapide sur les réseaux sociaux)

‘Con Tus Besos’ – Armed Link ‘Dákiti’ – Bad Bunny et Jhay Cortez ‘Retour à’ La Vuelta ‘- Daddy Yankee et Marc Anthony’ Dis-moi comment tu veux ‘- Christian Nodal et elangela Aguilar’ El Envidioso ” – Les Deux Carnales ‘Hawaii’ – Maluma ‘La Jeepeta’ (Remix) – Nio García, Anuel AA, Myke Towers, Braray et Juanka ‘Relationship’ (Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía et Farruko ‘Tú’ – Carin León ‘La vie de Rico’ – Camilo

Jeune artiste masculin

Bad Bunny Camilo Christian Nodal Papa Yankee El Fantasma J Balvin Lunay Maluma Myke Towers Prince Royce

Jeune artiste féminine

Becky G Cazzu Chiquis Farina Kany García Karol G Mariah Angeliq Nathy Peluso Natti Natasha Rosalía

Groupe préféré ou duo de l’année

Calibre 50 CNCO Grupo Firme Los Ángeles Azules Los Dos Carnales Mau et Ricky N’Klabe Piso 21 Reik Zion et Lennox

Album de l’année

‘Alter Ego’ – Prince Royce ‘Déja Vu’ – CNCO ‘El Último Tour Del Mundo’ – Bad Bunny ‘KG0516’ – Karol G ‘Los Legendarios 001’ – Los Legendarios ‘Mesa Para Dos’ – Kany García ‘Mi Manos’ – Camilo ‘Munay’ – Pedro Capó ‘Papi Juancho’ – Maluma ‘Une fille inutile’ – Cazzu

Album mexicain régional de l’année

‘Al Estilo Rancheron’ – Los Dos Carnales ‘AyAyAy!’ – Christian Nodal ‘Carteles’ – Le fantôme ‘De Buenos Aires au monde’ – Los Ángeles Azules ‘After Today’ – Neto Bernal ‘Work Is Luck’ – MS Band de Sergio Lizárraga ‘On Another Channel’ – La Fiera by Ojinaga ‘ Nous nous amusons à réaliser l’impossible’ – Groupe ferme ‘Sans perdre le style’ – Lenin Ramírez ‘Vamos Bien’ – Calibre 50

Chanson de l’année

‘Caramelo’ (Remix) – Ozuna, Karol G et Myke Towers’ Carita de Inocente ‘- Prince Royce’ Dákiti ‘- Bad Bunny et Jhay Cortez’ Back Pa ‘La Vuelta’ – Daddy Yankee et Marc Anthony ‘Dis-moi comment tu veux ‘ – Christian Nodal et Ángela Aguilar ‘El Envidioso’ – Los Dos Carnales ‘Hawaii’ – Maluma ‘Mi Niña’ – Los Legendarios, Wisin et Myke Towers ‘Si Me Dices Que Sí’ – Reik, Farruko et Camilo ‘Tu Veneno’ – J Balvin

The Traffic Jam (chanson que vous appréciez même lorsque vous êtes dans les embouteillages)

‘ADMV’ – Maluma ‘Baila Conmigo’ – Selena Gomez et Rauw Alejandro ‘Bandido’ – Myke Towers et Juhn ‘Bichota’ – Karol G ‘El Envidioso’ – Los Dos Carnales’ Fiel ‘- Los Legendarios, Wisin et Jhay Cortez’ La Toxic ‘- Farruko’ Relationship ‘(Remix) – Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía et Farruko’ Se Me Olvidó ‘- Christian Nodal’ Vida De Rico ‘- Camilo

The Most Sticky (La chanson que tu ne peux pas arrêter de chanter)

« Avant le lever du soleil » – Natti Natasha et le prince Royce « Ay, Dios Mío ! » – Karol G ‘Borracho de Cochera’ – The Ghost ‘Ideal Girl’ – Sebastián Yatra et Guaynaa ‘Back to’ La Vuelta’- Daddy Yankee et Marc Anthony’ Diosa ‘- Myke Towers’ Hawaii’ – Maluma ‘Ropa Cara’ – Camilo “Je te choisirais à nouveau” – Calibre 50 “Vide” – Luis Fonsi et Rauw Alejandro

Girl Power (La meilleure collaboration entre deux artistes féminines ou plus)

« Animal » – María Becerra et Cazzu « Ici, je commande ! » – Kali Uchis et Rico Nasty ‘El Consejo’ – Ana Bárbara et Paquita La Del Barrio ‘El Makinon’ – Karol G et Mariah Angeliq ‘La Mujer’ – Mon Laferte et Gloria Trevi ‘Las Nenas’ – Natti Natasha, Cazzu, Farina Ft La Duraca ‘Lo Vas A Olvidar’ – Billie Eilish et Rosalía ‘Ram Pam Pam’ – Natti Natasha et Becky G ‘Se comporté mal’ – Kany García et Mon Laferte ‘Tick Tock’ – Thalía, Farina et Sofía Reyes

La chorégraphie la plus chaude (Vidéos avec une chorégraphie authentique)

‘Balada Para Perrear’ – Las Villa ‘Bichota’ – Karol G ‘Enchule’ – Rauw Alejandro ‘La Burbuja’ – Maluma ‘Problema’ – Daddy Yankee

Défi de danse sociale (Le défi de danse le plus imité sur les réseaux)

‘Bichota’ – Karol G ‘Las Nenas’ – Natti Natasha, Cazzu, Farina Ft. La Duraca ‘Papás’ – Mau et Ricky ‘Ropa Cara’ – Camilo ‘Se Te Nota’ – Lele Pons et Guaynaa

Vidéo avec le message le plus puissant (Vidéo avec le meilleur message social)

‘Quand vous êtes ici’ – Pablo Alborán ‘Cuenta Conmigo’ – Mike Bahía, Llane, PJ Sin Suela Ft. Mozart La Para ‘Girasoles’ – Luis Fonsi ‘Tan Bonita’ – Piso 21 ‘Un Día (One Day)’ – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny et Tainy

J’en veux plus (Influenceur ou acteur que je suis le plus dans les réseaux et j’en veux toujours plus)

Alejandra Capetillo et Ana Paula Capetillo Ariel Focus Domelipa Frida Sofía Irina Baeva Javierr José Eduardo Derbez Kunno Michelle Salas Sebastián Rulli

Ensemble, ils allument mes réseaux (les couples qui partagent le plus dans leurs réseaux)

Angelique Boyer et Sebastián Rulli Camilo et Evaluna Christian Nodal et Belinda Guaynaa et Lele Pons Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Natti Natasha et Raphy Pina

Aider leurs fans (l’artiste qui utilise ses réseaux pour le bien des autres)

Becky G Demi Lovato J Balvin Ricky Martin Selena Gómez

Meilleur LOL (Créateurs de contenu qui nous font rire)

Abelardo Campuzano Imaray Ulloa Javier Hala Madrid Mario Aguilar Mrchuy0123

Influenceur avec cause (Influenceur qui utilise sa plateforme pour une bonne cause)

Arturo Islas Allende Juanpa Zurita Paola Zurita Santi Maratea Yalitza Aparicio

Le plus tendance (définir les tendances)

Camilo J Balvin Kali Uchis Karol G Sofía Reyes