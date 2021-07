Premios Juventud 2021 : quelle heure, quelle chaîne ?

. Chiquis Rivera, Sebastián Yatra et Alejandra Espinoza sont les hôtes officiels des Premios Juventud 2021.

Ce soir, les Premios Juventud 2021 sont célébrés, l’une des récompenses les plus importantes de l’industrie de la musique latine. L’événement aura lieu au Watsco Center de Miami et sera retransmis en direct sur Univision à partir de 19h00 HE.

Alejandra Espinoza, Chiquis Rivera et Sebastián Yatra seront les hôtes du spectacle de trois heures qui promet d’entrer dans l’histoire avec des présentations musicales des artistes les plus importants du moment.

Camilo et Karol G sont en tête de liste des nominations pour Premios Juventud, chacun avec 12. Suivis de J Balvin et Maluma avec 11 nominations, Daddy Yankee, Los Dos Carnales et Myke Towers avec 9 nominations, et Christian Nodal et Natti Natasha avec 8 nominations.

Borja Voces présentera tout ce qui se passe dans les coulisses de la cérémonie de remise des prix, tandis que des personnalités telles que Gabriel Coronel, Jomari Goyso, Roberto Hernández, Clarissa Molina, Fátima Molina et Kiara Liz seront en charge du programme de prélude “PJ Takeover”.

La diffusion de “Premios Juventud” commencera sur Univision avec une couverture de l’émission de prélude “PJ Takeover” à partir de 19h00 HE.

Pour poursuivre l’engagement d’Univision à responsabiliser et divertir le public et à souligner la crise humanitaire à Cuba, Premios Juventud comprendra deux performances musicales et la participation spéciale de la superstar Camila Cabello, du musicien et producteur acclamé Emilio Estefan et de l’idole mondiale Pitbull. . Joncien, Lena, Malena Burke et Yailenys Pérez interpréteront « Libertad », tandis que Gente de Zona et Yotuel offriront une version spéciale de leur hymne à la liberté « Patria y vida ».

Le chanteur portoricain Daddy Yankee sera honoré d’une reconnaissance spéciale pour ses efforts pour lutter contre la faim dans le monde et aider à reconstruire les maisons des familles touchées par le passage dévastateur de l’ouragan Maria à Porto Rico.

Gloria Trevi, Myke Towers, Natti Natasha, Tainy, Yandel et Tommy Torres sont quelques-uns des artistes qui surprendront leurs fans avec des premières musicales sur scène lors de la 18e édition de Premios Juventud.

Carolina Sarassa, Emilio Estefan, Eslabón Armado, Fátima Molina, Gabriel Coronel, Ingrid Contreras, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Kiara Liz, Las Marías, Las Villa, Lele Pons, Llane et Migbelis Castellanos seront présents à Premios Juventud pour livrer les prix de célébration tant convoités.

Les présentations musicales de la soirée seront confiées à des chanteurs tels que Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Chino y Nacho, CNCO, El Alfa, Farruko, Guaynaa, Justin Quiles, Karol G, Paloma Mami, Pepe Aguilar, Pitbull, Ricky Martin, Sebastián Yatra, Tainy, Tini et Zion & Lennox.

Ce que vous devez savoir sur les Premios Juventud 2021 :

DATE DE TRANSMISSION : Jeudi 22 juillet 2021.

HEURE DE TRANSMISSION : 19h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide local pour vous brancher sur le réseau de télévision hispanophone.

PRINCIPAUX PRÉSENTATEURS DE GALA : Alejandra Espinoza, Chiquis Rivera et Sebastián Yatra.

PRIX SPÉCIAUX : Daddy Yankee sera reconnu comme un « agent de changement » pour ses efforts pour lutter contre la faim dans le monde et aider le peuple portoricain lors du passage dévastateur de l’ouragan Maria.

PRÉSENTATIONS MUSICALES CONFIRMÉES : Ángela Aguilar, Anitta, Axel Rulay, Becky G, Brray, Chencho Corleone, Chimbala, Chino y Nacho, CNCO, El Alfa, Farruko, Fran Rozzano, Gloria Trevi, Grupo Firme, Guaynaa, Jay Wheeler, Justin Quiles, Kali Uchis, KAROL G, IAmChino, Leonardo Aguilar, Los Ángeles Azules, Lunay, Marca MP, Myke Towers, Natti Natasha, Nino Freestyle, N’Klabe, Nio García, Omar Courtz, Paloma Mami, Pepe Aguilar, Peter Nieto, Pitbull, Ricky Martin, RKM , Sebastián Yatra, Tainy, Tini, Tommy Torres, Yandel, Yeison Jiménez et Zion & Lennox.

PRÉSENTATEURS INVITÉS : Boza, Calibre 50, Carolina Sarassa, Chesca, Cornetto, Dimelo Flow, DJ Vela, El Fantasma, ELYSANIJ, Emilio Estefan, Eslabón Armado, Fátima Molina, Gabriel Coronel, Ingrid Contreras, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Kyara Liz, Las Marías, Las Villa, Lele Pons, Llane, Los Dos Carnales, Migbelis Castellanos, Monse Medina, Sofia Reyes, Tiago PZK, VF7 et Yeison Jiménez.