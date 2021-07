Premios Juventud 2021 : Spectacles musicaux confirmés | NowMyism.com

. La chanteuse colombienne Karol G est l’un des artistes les plus nominés aux Premios Juventud 2021.

L’émission Premios Juventud 2021 présentera de grandes performances musicales des chanteurs latinos les plus importants du moment. L’événement organisé par Sebastián Yatra, Alejandra Espinoza et Chiquis Rivera sera diffusé aujourd’hui sur Univision à partir de 19h00 HE.

L’un des moments les plus attendus de la soirée est la réunion musicale du duo vénézuélien Chino et Nacho, qui ravira le public hispanophone avec leurs thèmes musicaux à succès.

Farruko, Grupo Firme, Guaynaa, Kali Uchis, Los Ángeles Azules, Myke Towers, Natti Natasha et Ricky Martin sont quelques-uns des artistes qui monteront sur la scène de Premios Juventud pour offrir des performances musicales mémorables.

Rencontrez les performances musicales confirmées des Premios Juventud 2021 :

Angela Aguilar, Leonardo Aguilar et Pepe Aguilar: L’emblématique famille Aguilar offrira un moment mémorable en PJ avec l’interprétation par plusieurs générations de chansons classiques de mariachis. Ángela Aguilar a trois nominations.

Groupe d’entreprises et marque MP: Les amateurs de musique régionale mexicaine seront comblés par « El Güero ». Grupo Firme a quatre nominations et Marca MP en a deux.

Yeison Jimenez: Le jeune artiste rejoindra PJ pour la première fois pour présenter « Tu Amante » lors de « PJ Takeover ». Yeison Jiménez a deux nominations.

Natti Natacha : La superstar de la musique urbaine, qui fait partie des artistes les plus nominés de la soirée, revient à PJ pour une première mondiale, sa première performance télévisée depuis qu’elle est devenue mère. Natti Natasha a huit nominations.

Ricky Martin et Paloma Mami: L’idole internationale chantera son récent tube « Que rico dehors », aux côtés de la jeune star qui visite Premios Juventud pour la première fois. Ricky Martin a une nomination.

Tini: La talentueuse argentine sera de retour à PJ pour présenter son album d’été à succès « Miénteme ».

Guaynaa et Los Angeles Azules: La sensation musicale et le légendaire groupe mexicain de cumbia feront danser tout le monde avec leur collaboration réussie « Fútbol a la gente ». Guaynaa a six nominations et Los Ángeles Azules quatre.

Geai roueur: Il portera son reggaeton romantique sur la scène PJ avec « Seeing the Ceiling ». Jay Wheeler a une nomination.

Kali Uchis : Le nominé pour “The New Generation – Feminine” interprétera “Telepathy”, un phénomène international. Kali Uchis a trois nominations.

Lunay : La jeune star et nominé pour “Male Youth Artist” apportera le flux de son nouvel album “El Niño” à Premios Juventud. Lunay a deux nominations.

Tours Myke : Il présentera la première mondiale de son nouveau single sur la scène PJ. Myke Towers a neuf nominations.

Chino et Nacho : La scène de PJ servira de décor à l’une des retrouvailles les plus attendues de la musique latine, le retour de Chino et Nacho. Le duo populaire présentera un medley des chansons préférées de leurs fans, dont les tubes « Niña bonita », « Andas en mi cabeza » et « I’m going fall in love ».

Farruko : La superstar du reggaeton, qui sera en tournée aux États-Unis pour la première fois cette année, présentera ses derniers tubes sur scène. Farruko a cinq nominations.

Fran Rozzano : Le nominé pour “The New Generation – Male” participera à “PJ Takeover”.

Chimbala, Justin Quiles et Zion & Lennox : Les superstars du reggaeton présenteront pour la première fois leur collaboration « Loco » à la télévision, qui est devenue un succès mondial. Justin Quiles et Zion & Lennox ont une nomination.

KAROL G : La superstar internationale revient à PJ comme l’un des artistes les plus nominés de la soirée, pour chanter pour la première fois à la télévision “200 Cups” de son nouvel album à succès “KG0516”. Karol G a 12 nominations.

Tours Sebastián Yatra et Myke : Le sensationnel Yatra et la superstar Myke Towers livreront pour la première fois à la télévision leur tube estival “Couple of the Year”. Sebastián Yatra a deux nominations et Myke Towers en a neuf.

Tainy et Yandel : Les idoles du reggaeton présenteront la première mondiale de leur collaboration à succès, « Deja Vu ». Tainy a trois nominations et Yandel une.

Tommy Torres : Le populaire auteur-compositeur-interprète ravira les fans avec la première internationale d’une de ses chansons de sa prochaine production.

Anita : La sensation mondiale interprétera pour la première fois à la télévision son récent tube “Tout ou rien”. Anitta a une nomination.

Axel Rulay : Le nouvel artiste présentera, aux côtés de Farruko et El Alfa, sa collaboration “Si es trucho es trucho” pour la première fois à la télévision. El Alfa a une nomination et Farruko en a cinq.

Becky G: La chanteuse à succès reviendra à PJ pour chanter pour la première fois à la télévision son single « Fulanito » avec El Alfa. Becky G a trois nominations.

Bray : Pour la première fois, la nouvelle star de la musique urbaine participera à PJ. Braray a une nomination.

CNCO : C’est le début d’une nouvelle ère pour le groupe extrêmement populaire, et cela se déroulera sur la scène PJ. CNCO a trois nominations.

Gloria Trevi : Icône de la musique latine et récipiendaire de plusieurs albums de platine, Gloria Trevi présentera sur la scène de Premios Juventud la première mondiale historique de son nouveau single. Gloria Trevi a une nomination.

Nio Garcia : Après son énorme tube “Te boté”, la star urbaine revient en PJ avec une collaboration exclusive. Nio García a une nomination.

Pitbull, IAmChino et Omar Courtz : La star mondiale, ainsi que l’homme d’affaires et philanthrope, brillera sur scène avec une performance dynamique de “Take care” avec El Alfa, Farruko, IAmChino et Omar Courtz. IamChino et Farruko proposeront également leur nouvelle collaboration « Pepas ». Dans un autre moment exclusif de PJ, le populaire Mr. Worldwide offrira un peu de son nouveau single “I Feel Good”.

