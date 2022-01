Prendra des mesures pour rationaliser l’industrie du granit, a déclaré le ministre de TN à FIGSI

Selon FIGSI, le Tamil Nadu était un acteur dominant dans le domaine des exportations de monuments avec 80 pour cent de la production et des exportations de monuments provenant de l’État.

Le gouvernement du Tamil Nadu rationaliserait l’industrie du granit après avoir discuté avec des industriels, a déclaré le ministre d’État Durai Murugan. Le ministre des Ressources en eau, des Minéraux et des Mines lors d’un récent séminaire sur la pierre naturelle organisé par la Fédération indienne de l’industrie du granit et de la pierre (FIGSI) a déclaré qu’il examinerait également les représentations faites par l’industrie du granit.

« Le gouvernement de l’État examinera les demandes de l’industrie du granit qui a été durement touchée au cours des dernières années, les décisions de rationalisation seraient prises après des discussions avec ses représentants après Pongal », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

FIGSI a organisé le séminaire en association avec l’Association des fabricants de monuments indiens et l’Association des propriétaires et exportateurs de carrières de granit du Tamil Nadu ici. Le président de FIGSI, Ishwinder Singh, a déclaré que le séminaire sur la pierre naturelle a été organisé pour fournir une vue analytique approfondie de l’industrie. « Il y avait une pénurie de matières premières comme des blocs de granit bruts, des matériaux… », a-t-il déclaré.

Selon FIGSI, le Tamil Nadu était un acteur dominant dans le domaine des exportations de monuments avec 80 pour cent de la production et des exportations de monuments provenant de l’État. Les défis entourant le développement et la mise en œuvre d’une main-d’œuvre qualifiée et la disponibilité de blocs de granit bruts ont également été discutés lors de l’événement.

Des discussions détaillées ont eu lieu sur la manière dont les leaders de l’industrie pourraient collaborer pour développer davantage l’industrie de la pierre naturelle, a-t-il déclaré. Les membres de l’association ont exprimé leur confiance dans le fait que le gouvernement supprime les obstacles rencontrés par l’industrie des carrières au cours des dernières années, a ajouté le communiqué.

