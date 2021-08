Prendre conscience du REER et des exportations

Au cours de la même période, la roupie a chuté de plus de 350 points de base. Un TCER plus élevé signifiait que les exportations étaient plus chères au cours de l’exercice 20 et les importations moins chères par rapport à l’exercice 21.

Par Rahul Mazumdar

La roupie a oscillé autour de 73-74 par rapport au dollar ces derniers temps. En fait, il a également été instable par rapport aux autres devises étrangères. Avec la deuxième vague, il s’est affaibli par rapport aux niveaux enregistrés l’année précédente. Il s’est fortement déprécié en quelques mois avec le début de la pandémie, passant de 71,54 en janvier 2020 à 75,59 en mai 2020. La roupie perdant une valeur significative par rapport au dollar, le taux de change peut être un indicateur possible de la compétitivité de l’économie. Lorsque la roupie se déprécie, cela donne un coup de fouet aux exportations car celles-ci deviennent moins chères à l’étranger. RBI formule le NEER et le REER de la roupie, fournissant un indice pondéré mensuel. Cela s’apparente à l’IPC ou au WPI pour montrer comment les prix des biens en général ont changé. L’indice est un panier de six devises et 40 devises (avec FY16 comme année de référence).

Cependant, le TCER est considéré comme une meilleure mesure que le NEER, car il prend également en compte l’inflation intérieure dans les différentes économies. Pour cette analyse, six devises principales sont prises en compte, celles des économies qui représentent 88 % des exportations de l’Inde. L’euro a le poids commercial le plus élevé de 12,69, suivi du dirham des Émirats arabes unis, du yuan chinois et du dollar américain à 11,44, 10,84 et 8,8, respectivement. Une diminution du TCER dénote une dépréciation de la valeur de la roupie, alors qu’une augmentation reflète une appréciation.

Une analyse de l’évolution du TCER sur les 24 mois entre avril 2019 et mars 2021 donne des résultats intéressants. En Inde, le premier verrouillage complet a été annoncé en mars 2020. Au cours des 12 mois précédant le verrouillage, c’est-à-dire l’exercice 20, le TCER moyen s’élevait à 103,6, bien plus élevé qu’au cours de l’exercice 21 (à 101,8).

Au cours de la même période, la roupie a chuté de plus de 350 points de base. Un TCER plus élevé signifiait que les exportations étaient plus chères au cours de l’exercice 20 et que les importations étaient moins chères, par rapport à l’exercice 21. Une diminution indique donc une amélioration de la compétitivité commerciale au cours de l’exercice 21. La compétitivité des exportations indiennes s’est améliorée, le TCER atteignant son plus bas niveau en 28 mois, à 99,68, alors que la roupie continuait de se déprécier. Cependant, la compétitivité des exportations indiennes, qui s’améliorait, pourrait bientôt faire face à un hoquet en raison de multiples facteurs, le principal étant l’inflation. Le TCER a atteint 100,41 en mai 2021 ; ce fut l’un des pics les plus rapides au cours des six derniers mois.

Avec la hausse de l’IPC, à 6,3 % en mai et juin 2021, il y aura une pression à la hausse sur les prix des matières premières. L’augmentation continue des prix du pétrole brut devrait aggraver l’incendie. L’inflation sous-jacente – la composante non alimentaire et non énergétique – était de 6,4 % en mai 2021 et constituera un facteur préoccupant.

Alors que le REER a connu des crêtes et des creux autour d’une plage limitée entre avril 2019 et mai 2021, le NEER a principalement diminué. Le TCER reste en phase avec les tendances inflationnistes – le biais à la hausse du TCER dû à l’inflation se faisait déjà sentir en mai 2021. La différence croissante entre les tendances du TCER et du TCER au cours des 26 derniers mois était due au fait que l’inflation intérieure de l’Inde était plus élevée par rapport à la six devises principales considérées.

La flambée de l’inflation aura un impact sur le TCER, ce qui, à son tour, ferait inévitablement grimper le coût des marchandises et affecterait la compétitivité des exportations indiennes. Cependant, il existe un décalage entre la baisse du taux de change et son implication sur les exportations. Cela s’explique en grande partie par les contrats signés avant les fluctuations des taux de change.

La majorité des exportations indiennes étant constituées de produits agricoles, textiles, bijoux, etc., sur lesquels les marges sont généralement faibles, la hausse de l’inflation les impactera négativement. Ces secteurs ont tendance à bénéficier le plus lorsqu’il y a une dépréciation significative de la roupie. Mais, cela peut être compensé par la baisse connexe des devises d’autres marchés émergents qui sont les concurrents de l’Inde dans le monde. La roupie s’élevait à 74,36 fin juin.

Cette analyse montre que la compétitivité des exportations de l’Inde s’est améliorée depuis l’exercice 2019, mais qu’elle pourrait perdre de son élan si l’inflation se poursuit sans relâche. Par conséquent, une roupie dépréciée à elle seule ne contribuera pas à stimuler les exportations.

L’auteur est économiste principal, EXIM Bank

Les vues sont personnelles

