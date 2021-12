‘Prendre de la place’ – RedState

Je suis connu pour commencer des articles par « Je ne peux pas rattraper ça, je n’ai pas à le faire ». C’est l’un de ces articles.

De plus, c’est l’un des articles les plus amusants que j’ai écrits depuis longtemps. Il y a beaucoup de descripteurs qui viennent à l’esprit pour la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, Amérique. « Icône politique et culturelle influente » n’en fait pas partie. Néanmoins, c’est exactement l’une des phrases élogieuses que vous trouverez dans la prochaine biographie de l’ancien barman de 32 ans, intitulée de manière hilarante : « Take Up Space : The Unprecedented AOC. »

pic.twitter.com/ABynhghPGH – Tenez ma bière (@RealLibSmacker) 30 novembre 2021

OK, je peux courir avec « sans précédent » – bien que pour une raison entièrement différente – alors continuons.

Voici comment publier Simon & Shuster décrit le livre, qui a une date de sortie le 1er février 2022.

(C’est moi qui souligne.)

Assermentée à vingt-neuf ans en 2018, Alexandria Ocasio-Cortez était la plus jeune membre du 118e Congrès et la plus jeune femme à servir dans l’histoire des États-Unis. Elle est l’un des hommes politiques les plus en vue sur les réseaux sociaux, avec des millions d’abonnés sur Twitter, Instagram et Facebook, faire régulièrement la une des journaux lorsqu’elle utilise chaque plate-forme pour communiquer ses opinions, ses idées et ses politiques progressistes. Maintenant, à travers des essais et des reportages sur l’ascension et l’impact fulgurants de l’AOC, écrits par les meilleurs écrivains et commentateurs de New York […] nous examinons en profondeur l’une des stars politiques et culturelles les plus en vue de la mémoire récente.

Cela sonne déjà « au bord de votre siège », n’est-ce pas ? Ah, il y a plus, comme les points ci-dessous taquinent.

Un essai d’ouverture sur les AOC position sans précédent dans la politique américaine par Rebecca Traister UNE regard contextuel sur sa place dans l’histoire de la gauche américaine par Tim Shenk Faits saillants de moments charnières tels que, The Campaign (par Bridget Read), The Making of the Green New Deal (par Kate Aronoff), Les années collège [Oh, please] (par Angelina Chapin) et The Dakota Access Pipeline (par Michelle Ruiz) Qu’est-ce que le Green New Deal signifie réellement pour les efforts climatiques par David Wallace Wells Un essai sur le rôle que sa beauté joue dans sa perception du public par Rhonda Garelick Analyse de ses plus grands succès sur les réseaux sociaux par Madison Malone Kircher Sa relation avec Porto Rico par Andrea Gonzalez-Ramirez [Um, huh?] Un essai sur sa rare authenticité par Molly Fischer Comment les adolescents d’aujourd’hui la voient comme la politicienne de leur avenir [That, I don’t doubt in the least]

Pourquoi je n’en avais aucune idée. [rolling-eyes emoji]

Si vous sentez que vous avez besoin d’une douche après avoir lu ce bordel chaud, vous n’êtes pas seul. Cet ancien barman de 32 ans a une relation sans lien de dépendance avec les mathématiques, les principes économiques, l’histoire, la logique et au mieux le bon sens. Pourtant, le non-sens ci-dessus se lit comme si elle était une Kennedy au plus fort de tout ce gâchis. Hilarant, bien sûr, étant donné « Take Up Space », qui, de l’avis d’au moins la moitié des Américains, est tout ce qu’elle fait. Sauf pour l’attention-putain sur une base constante, c’est-à-dire.

NY Mag va publier un livre sur l’AOC qui explorera l’influence de sa beauté. Ha Haaaaa Hahaaaaa. Puis elle ouvre la bouche et laisse savoir qu’elle est une post-tortue. https://t.co/63RN282oS4 – chanceux USA. (@stewdude59) 30 novembre 2021

Dans un autre moment de la ROFL, comme l’a noté The Blaze, Geraldo, contributeur de Fox News, a lancé un tweet en faveur de l’AOC plus tôt ce mois-ci que je me demande s’il aimerait reprendre :

« Alexandria Ocasio-Cortez surpasse tous les autres membres du Congrès par son éloquence et sa sincérité passionnée. »

Le podcasteur de « Louder with Crowder » Steven Crowder a rapidement enterré Geraldo :

« C’est un tweet stupide et vous devriez vous sentir stupide de l’avoir tweeté. »

Une autre personne a remporté la victoire avec cette beauté :

« Vous embarrassez votre propre moustache. »

Eh oui, Alexandria Ocasio-Cortez : le cadeau qui continue de donner. Apparemment, même sur Planet Looney Tunes.

