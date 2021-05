Prendre des mesures contre les institutions offrant un paquet de vaccination Covid avec les hôtels: Centre aux États

Les actions juridiques et administratives nécessaires devraient être engagées contre ces institutions, a déclaré le Centre.

Le Centre a demandé aux États et aux territoires de l’Union d’engager des poursuites judiciaires ou administratives contre les institutions qui offrent des forfaits de vaccination Covid en collaboration avec des hôtels en violation des directives prescrites.

Dans une lettre à tous les États et UT, le secrétaire supplémentaire du ministère de la Santé, Manohar Agnani, a déclaré qu’il avait été informé par le ministère de la Santé de l’Union que certains hôpitaux privés offraient un forfait pour la vaccination contre Covid en collaboration avec certains hôtels, ce qui est contraire aux directives émises. pour le programme national de vaccination contre le Covid.

Hormis le centre de vaccination Covid du gouvernement et le centre de vaccination Covid privé, le lieu de travail, le centre de vaccination Covid à proximité du domicile pour les personnes âgées et handicapées à organiser dans les sociétés d’hébergement collectif, il n’y a pas d’autres moyens de procéder à la vaccination dans le cadre du programme national de vaccination Covid donc la vaccination effectuée dans les hôtels étoiles est contraire aux directives et doit être arrêtée immédiatement, a déclaré Agnani dans la lettre.

«Les mesures juridiques et administratives nécessaires devraient être engagées contre ces institutions. Par conséquent, il vous est également demandé de surveiller et de vous assurer que la campagne nationale de vaccination contre le Covid est effectuée conformément aux directives prescrites », a-t-il ajouté.

