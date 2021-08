Hier, le député BJP Ashish Shelar avait demandé si le gouvernement du Maharashtra suivait les ordres des talibans.

La décision du gouvernement du Maharashtra dirigé par Shiv Sena d’interdire tous les rassemblements publics, y compris les pyramides humaines formées lors des célébrations de Dahi Handi, a conduit le BJP à s’interroger sur ce qu’il a qualifié de restrictions sélectives tandis que la police du Maharashtra s’est efforcée d’empêcher toute violation.

« Pourquoi toutes les restrictions sont-elles appliquées aux fêtes hindoues du Maharashtra ? » Il a demandé. Shelar a allégué que Shiv Sena compromettait son plan « Hindutva » et a rappelé qu'il s'agissait du même parti qui avait créé une énorme controverse lorsque la Haute Cour de Bombay avait réduit la hauteur de la pyramide humaine Dahi Handi.

Le porte-parole du BJP, Ram Kadam, avait annoncé hier qu’il atteindrait ce matin, avec ‘Krishna et Radha’, le poste de police de Ghatkopar Chirag Nagar avec un pot rempli de caillé et de beurre et y célébrerait Dahi Handi. Il a déclaré que le gouvernement devrait permettre aux gens de célébrer le festival avec des personnes entièrement vaccinées qui y participent. Il a déclaré qu’une limite maximale de cinq personnes peut être fixée et autorisée à exécuter Dahi Handi tout en respectant les protocoles COVID.

Cependant, le personnel de la police de Mumbai a atteint la résidence de Ram Kadam tôt ce matin pour l’arrêter. « Nous exigeons que le gouvernement autorise les célébrations de Dahi Handi, avec la présence d’un maximum de 5 personnes entièrement vaccinées lors d’un événement et en suivant tous les protocoles COVID. Nous célébrerons Dahi Handi même si le gouvernement d’Uddhav Thackeray abuse des forces de police », a-t-il déclaré aujourd’hui.

Plus tôt le 23 août, CM Uddhav Thackeray avait tenu une réunion avec les comités de coordination de Dahi Handi et leur avait demandé de prendre des initiatives d’activités sociales et liées à la santé au lieu d’observer les festivités et d’être vulnérable au COVID.

