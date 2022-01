Prendre El Alcoraz sans Stuani

01/01/2022

20:24 CET

Carles Rosell

Le rideau se lève en 2022 et il le fait avec une Gérone en marche mais en même temps diminuée par les pertes. Le virus ne donne pas de trêve à Montilivi, puisqu’il punit également un Huesca, rival de cet après-midi, d’absences importantes. Les de Michel, avec 23 des 33 derniers points en jeu, ils reviennent à El Alcoraz, où ils s’étaient imposés il y a quelques semaines (0-1) pour se qualifier pour la Coupe.

Michel Vous devrez proposer un onze de garanties. Le blessé Pablo Moreno, Ureña, Terrats Oui Sarmiento ils n’ont pas voyagé. Soit Crâne, Arnau et le meilleur buteur, Cristhian Stuani, vraisemblablement avec le coronavirus. La liste est complétée par quatre garçons de la filiale et même deux mineurs : Joël Roca et Unai. La bonne nouvelle est le retour de Borja Garcia, blessé depuis octobre.

Huesca n’est pas non plus à tirer des roquettes. Ratiu, Cristian Salvador, Joaquín, Escriche et Seoane sont jetés, bien qu’ils retournent jegnasi Miquel, Juan Carlos et Pulido.

Compositions probables :

Ferreiro est le doute.

HUESCA-GIRONA 18h15 El Alcoraz

HUESCA : Andrés Fernández, Buffarini, Pulido, Ignasi Miquel, Florian Miguel, Mosquera, Nwakali, Mikel Rico, Marc Mateu, Pitta et Gaich.

GÉRONE : Juan Carlos, Valery, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo, Aleix Garcia, Pol Lozano, Ález Baena, Samu Saiz et Nahuel Bustos.

ARBITRE : Álvaro Moreno Aragón (andalou).