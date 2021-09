Prendre Malaga sans Stuani

in

09/12/2021 à 08:00 CEST

Carles Rosell

Avec des questions est tirée la première de la ligue d’un Gérone en construction, qui traîne deux défaites consécutives et qui pourrait aujourd’hui tomber que le vent souffle. Pour l’éviter, il faut embrasser la première victoire du parcours loin de Montilivi. Il tentera de prendre Malaga, mais pour cela, il devra vaincre un rival qui le veut aussi mais ne peut toujours pas. L’équipe andalouse a blâmé le manque de but et il ne pourra pas compter sur Sékou, blessé.

Míchel n’a pas non plus sa référence en attaque. Stuani est faible en raison d’un problème au pubis et est lié à l’absence de Junca. Tout n’est pas une mauvaise nouvelle pour le technicien. Reprenez la centrale Bon, toujours absent cette saison. Borja García, signature vedette de l’été, est maintenant disponible car il ouvre également dans un appel Pablo Moreno.

MALAGA: Dani Barrio, Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Cufré, Paulino, Luis Muñoz, Escassi, Kevin, Antoñín et Brandon Thomas

GÉRONE : Juan Carlos, Arnau, Juanpe, Bernardo, Jairo, Terrats ou Pol Lozano, Aleix García, Baena, Samu Sáiz, Ureña et Bustos.

ARBITRE: José Antonio López Toca (C. Cantabro).