Prendre soin de l’environnement : le cloud computing vert est la nouvelle saveur

Kishore Durg, directeur général principal et responsable, Cloud First Global Services, Accenture

Une étude d’Accenture a révélé que le passage des centres de données sur site au cloud public peut réduire la consommation d’énergie d’une entreprise de 65 % et les émissions de carbone de plus de 84 %. La migration des charges de travail privées existantes vers un cloud public pourrait réduire les émissions mondiales de CO2 de près de 60 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer 22 millions de voitures à essence de la circulation.

Voici un exemple concret. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), l’agence nationale du logement du Canada, a réduit l’empreinte carbone de ses opérations informatiques. La SCHL a entrepris, avec Accenture, une transformation informatique majeure comprenant une transition vers le cloud qui a permis de réduire de plus de 80 % ses émissions de CO2 liées à l’informatique.

« Chaque entreprise doit désormais maîtriser le changement rapidement et à grande échelle pour profiter non seulement aux actionnaires et aux employés, mais aussi à nos communautés et à la planète », a déclaré Kishore Durg, directeur général principal et responsable, Cloud First Global Services, Accenture. « Alors que les entreprises accélèrent l’adoption du cloud, myNav Green Cloud Advisor peut les aider à relever simultanément l’un de leurs défis les plus urgents, qui est de réduire les émissions et les déchets grâce à des pratiques informatiques plus vertes. »

Récemment, Accenture a lancé Green Cloud Advisor, une nouvelle fonctionnalité pour la plate-forme Accenture myNav qui permet aux entreprises d’exploiter des environnements cloud plus durables et plus efficaces. myNav Green Cloud Advisor aide les entreprises à concevoir des solutions cloud qui réduisent les émissions de carbone et jettent les bases d’une innovation responsable. Tout d’abord, Green Cloud Advisor établit une base de référence de la consommation d’énergie des centres de données existants, des exigences informatiques et des objectifs de durabilité. Il utilise ensuite des algorithmes propriétaires pour quantifier la « verdure » des options de solutions cloud potentielles, sur la base d’une gamme d’informations, telles que les objectifs d’émissions de carbone des fournisseurs de services cloud, les emplacements, les sources d’énergie et la préparation à la transition vers une énergie propre.

Pour aider les organisations à mesurer les émissions de carbone par rapport à leurs pairs du secteur, Accenture s’associe à une équipe de recherche appliquée de l’Université Carnegie Mellon (CMU) pour établir un système de notation des émissions de carbone et une certification pour les solutions de cloud vert. Afin d’aider les clients à concevoir, mettre en œuvre et exploiter les environnements cloud les plus durables, Accenture travaille également avec CMU sur un nouveau programme de formation cloud pour améliorer les compétences de ses professionnels Cloud First afin d’aider les organisations à atteindre un équilibre entre l’innovation cloud et les pratiques d’informatique verte.

