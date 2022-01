Prendre son envol devant une Grenade jetée

01/01/2022 à 21h00 CET

Elche reçoit Grenade ce dimanche lors d’une réunion conditionnée par les victimes du covid, comme cela se produit chez la plupart de ceux qui composent la journée, et dans laquelle l’équipe d’Elche a l’intention de retrouver la bonne ligne de résultats contre un rival lancé et sur une séquence positive.

L’équipe locale, après deux défaites consécutives, a besoin des trois points pour s’éloigner de la zone de relégation, tandis que l’équipe de Grenade, qui a ajouté cinq journées consécutives sans perdre, entend prolonger son excellente séquence finale de 2021 à la première journée. de la nouvelle année pour vous éloigner un peu plus du danger.

Elche, après le changement d’entraîneur, il n’a réussi à ajouter que trois points sur neuf possiblesBien qu’il ait montré une image plus offensive et lors des deux derniers matchs, joués à domicile contre Valence et Barcelone, il a touché le match nul jusqu’aux dernières secondes.

L’entraîneur d’Elche, Francisco Rodríguez, ne pourra pas compter, sauf surprise de dernière minute, avec plusieurs de ses titres habituels, comme Iván Marcone, Lucas Boyé, le meilleur buteur de l’équipe, ou Lucas Perez, positif pour covid.

Les attaquants ne seront pas non plus pour cette même raison Pere Milla et Darío Benedetto. Ces absences sont rejointes par le sanctionné Enzo Roco, tandis que le gardien remplaçant, Kiko Casilla, est incertain en raison d’une blessure à la cheville.

Enfin, l’entraîneur d’Almeria pourra compter sur Gonzalo Verdú, élevé après avoir surmonté le covid cette semaine, et avec Pedro Bigas et le Colombien Johan Mojica, remis de leurs problèmes physiques respectifs.

Le nombre de victimes, notamment en attaque, ouvre les portes de la propriété à l’Argentin Javier Pastore, qui n’a pas encore offert sa meilleure version depuis son arrivée à Elche, et à son compatriote Guido Carrillo.

Malgré tout, le staff technique n’écarte pas la possibilité de récupérer encore une partie des joueurs touchés par le covid dans un match où les supporters d’Elche, mécontents des derniers arbitrages, ont préparé une protestation sonore et visuelle à la 12e minute.

Grenade arrive à Elche dans le but de commencer la nouvelle année de la même manière que 2021 s’est terminé, dans lequel il a réussi à enchaîner trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches de LaLiga Santander, ce qui l’a placé douzième avec 22 points.

L’équipe dirigée par Robert Moreno s’est ainsi installée dans la zone tranquille du tableau, avec sept points d’avance sur la relégation, après avoir battu Majorque (4-1) et l’Atlético de Madrid (2-1) d’affilée dans vos deux plus engagements récents.

Grenade arrive au match contre Elche avec un nombre important de victimes parmi les blessés et les joueurs qui sont isolés à la maison, après avoir été testés positifs pour le coronavirus lors des tests qu’ils ont subis mercredi dernier après les vacances de Noël.

Ils rateront l’accident en raison d’une blessure du côté colombien Santiago Arias, le défenseur central portugais Domingos Duarte, le milieu de terrain Ángel Montoro et le milieu de terrain Rubén Rochina, alors qu’il y a quatre autres joueurs qui n’ont pas rejoint l’entraînement de l’équipe à cause de COVID-19.

Bien que le club n’ait pas officialisé son nom, le journal Ideal a avancé que ces joueurs sont le but Aarón Escandell, l’attaquant colombien Carlos Bacca et l’arrière gauche Carlos Neva et Sergio Escudero.

A la espera de que el propio Granada confirme la lista oficial de convocados para comprobar si alguno de estos jugadores se recupera a tiempo de estar disponible, el técnico Robert Moreno introducirá en su once varios cambios en relación al que alineó en la cita anterior frente al Athlète de Madrid.

L’ailier Joaquín Marín ‘Quini’ et le milieu de terrain français Maxime Gonalons seront de retour, tous deux après avoir purgé un match de pénalité contre les colchoneros, tandis que Víctor Díaz retrouvera également la propriété pour agir comme un arrière gauche improvisé.

Les files d’attente probables

Elche : Edgar Badia; Palacios, Bigas, Diego González, Mojica ; Tête Morente, Gumbau, Mascarell, Fidel ; Pastore et Guido Carrillo.

Grenade: Maximien; Quini, Germán, Torrente, Víctor Díaz ; Gonalons, Luis Milla, Antonio Puertas, Machís ; Luis Suárez et Jorge Molina.

Arbitre: Cordero Vega (Comité cantabrique).

Stade: Martinez Valero.

Heure: 16h15.