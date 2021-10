Prendre un prêt personnel auprès d’entreprises fintech ? Gardez ces choses à l’esprit

Le prêteur numérique évalue la solvabilité de l’emprunteur sur la base de certains paramètres.

L’Inde est l’un des marchés fintech à la croissance la plus rapide au monde, avec un taux d’adoption de 87 % par rapport à la moyenne mondiale de 64 %, comme l’a récemment déclaré le ministre des Finances.

Madhusudan Ekambaram, co-fondateur et PDG de KreditBee et co-fondateur de FACE (Association Fintech pour l’autonomisation des consommateurs), a déclaré : « L’impact est visible dans le segment des prêts personnels, car le processus d’obtention de prêts est devenu très pratique et plus rapide. Traditionnellement, les banques recouraient à des preuves physiques pour la diligence raisonnable, notamment les performances passées des comptes bancaires, la cote de crédit, les preuves de salaire, l’âge et la durée du prêt, pour décaisser le prêt. Cela a rendu l’ensemble du processus fastidieux et chronophage, ce qui impliquait un degré élevé de documentation physique. »

Cependant, avec l’avènement des acteurs de la fintech tirant parti des prêts numériques, le besoin de paperasserie physique a été soit éliminé, soit limité dans une large mesure.

Pourquoi les fintechs gagnent-elles autant en popularité ?

« L’affinité croissante des emprunteurs envers la fintech pour les prêts personnels peut être attribuée à leurs caractéristiques distinctives, rendues possibles par la technologie », explique Ekambaram.

Ces prêteurs numériques ont la possibilité d’étendre le financement aux emprunteurs New-to-Credit (NTC), contrairement aux configurations traditionnelles réfractaires au risque comme les banques et les NBFC.

Ils offrent des produits hautement personnalisés adaptés aux besoins variés des emprunteurs, avec une documentation minimale.

Leurs opérations numérisées rendent l’ensemble du processus rapide et très pratique.

La plupart des banques et institutions financières facturent un paiement partiel ou anticipé. Cependant, avec les sociétés de technologie financière, les emprunteurs peuvent choisir celles qui n’ont pas de frais partiels ou de remboursement anticipé.

Documents requis

Un prêt personnel est un prêt non garanti qui nécessite une documentation minimale. Le prêteur numérique évalue la solvabilité de l’emprunteur sur la base des paramètres suivants :

Historique de créditNiveau de revenuHistorique d’emploiCapacité de remboursement

Un prêt des acteurs de la fintech peut être obtenu en soumettant simplement des documents tels qu’une carte PAN, une carte Aadhaar, des fiches de salaire pour une certaine période et un relevé bancaire pour le compte de salaire. Les acteurs de la Fintech proposent de télécharger ces documents en ligne, soit via une application mobile, soit via un site Web.

Évaluation de la solvabilité

Pour analyser la solvabilité de l’emprunteur, les prêteurs utilisent les détails KYC (PAN et Aadhaar) pour extraire les rapports de crédit du bureau. Ekambaram ajoute: « Ils utilisent en outre leurs algorithmes de souscription efficaces pour évaluer la cote de crédit et l’historique de remboursement, pour fournir presque immédiatement les approbations de prêt. »

Il ajoute en outre : « Ils utilisent e-KYC pour que les emprunteurs signent numériquement les accords de prêt via leurs détails Aadhaar et leur numéro de téléphone mobile lié à Aadhaar. »

Alors que les prêts personnels proposés par les banques et autres configurations traditionnelles prennent environ 7 à 8 jours ouvrables pour être décaissés, certains acteurs de la fintech fournissent une approbation dans les 5 à 10 minutes et le décaissement du montant du prêt dans un maximum de 72 heures.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.