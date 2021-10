Prendre un verre de lait avant de se coucher aide-t-il à mieux dormir ? C’est ce que dit la science | La vie

Boire un verre de lait avant d’aller au lit est l’un des remèdes maison les plus recommandés pour un meilleur sommeil. Si vous vous demandez si cela fonctionne vraiment, faites attention car une nouvelle étude scientifique a la réponse.

La sagesse populaire nous offre des solutions à domicile pour toutes sortes de maux. Les problèmes de sommeil ne font pas exception et nous avons à notre disposition de nombreux remèdes naturels pour s’endormir.

L’une des recommandations les plus populaires pour un meilleur sommeil est tprendre un verre de lait avant de se coucher, et vous l’avez sûrement mis en pratique plus d’une fois. Mais ça marche vraiment?

De nombreuses recherches suggèrent que boire du lait avant d’aller au lit est un remède traditionnel qui fonctionne vraiment. La National Sleep Foundation des États-Unis explique que l’idéal est de boire du lait chaud avec du miel.

Son efficacité est due à la combinaison de tryptophane, un acide aminé qui augmente la production de sérotonine et induit le sommeil, avec des glucides, qui favorisent la transmission rapide de la sérotonine au cerveau.

Avez-vous du mal à dormir? Si la réponse est oui, essayez de prendre ces aliments et boissons avant d’aller au lit, ils vous aideront à mieux dormir et à vous reposer.

Maintenant, une nouvelle étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry de l’American Chemical Society a trouvé une autre raison pour laquelle le lait vous aide à mieux dormir.

Les scientifiques ont identifié un mélange de peptides du lait, appelé hydrolysat tryptique de caséine (CTH), qui est efficace pour soulager le stress et améliorer la qualité du sommeil.

Ces peptides sont de petits morceaux de protéines que l’on trouve naturellement dans le lait. L’équipe a trouvé que se lier au récepteur GABA (acide gamma-aminobutyrique), un neurotransmetteur qui agit comme un analgésique naturel, ils ont donc des effets anxiolytiques et améliorent le sommeil.

Lors de tests sur des souris, les chercheurs ont découvert que le peptide le plus puissant, appelé YPVEPF, augmenté de 25 % le nombre de rongeurs qui s’endorment rapidement et augmenté la durée du sommeil de plus de 400 %.

Selon une nouvelle étude, ce remède simple contre l’insomnie est l’un des plus efficaces pour passer une bonne nuit de sommeil et mieux se reposer.

En dehors de ce peptide prometteur, l’équipe pense que d’autres peptides présents dans HTC devraient être exploités car ils pourraient améliorer le sommeil par d’autres voies.

Donc, quand vous avez du mal à vous endormir, n’hésitez pas à prendre un verre de lait, car il est prouvé qu’il vous aidera à mieux dormir.