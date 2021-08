Prendre une pause bienvenue du MCU

J’ai vu la plupart, sinon la totalité, des films de Marvel Cinematic Universe dans les salles. D’Iron Man à Black Widow, j’ai suivi tous les rebondissements que Marvel nous a lancés. Cet été, j’ai appelé mon père pour discuter des implications de chaque épisode de Loki sur Disney+. En d’autres termes, je suis investi dans le MCU. C’est exactement pourquoi Et si… ? l’épisode 1 est un détour tellement bienvenu.

Spoilers pour Et si… ? épisode 1 suivre, alors revenez plus tard si vous ne l’avez pas encore regardé.

Un bref résumé de Et si… ? épisode 1

Au cas où vous n’auriez pas entendu, Et si… ? est le premier spectacle animé de Marvel Studios sur Disney+. Comme son nom l’indique, la série explore ce qui se serait passé si certains des moments les plus emblématiques de l’histoire du MCU s’étaient déroulés différemment. Par exemple, dans le premier épisode, Peggy Carter se fait injecter le sérum de super-soldat à la place de Steve Rogers. Elle se fraye un chemin à travers la Seconde Guerre mondiale, devenant ainsi le capitaine Carter. Steve est toujours de la partie, enfilant la combinaison HYDRA Stomper créée par Howard Stark. Nous pouvons donc regarder le proto-Iron Man et la femme Cap tuer des nazis.

À la fin de l’épisode, Carter se sacrifie en se poussant avec un monstre géant à tentacules à travers un portail interdimensionnel. Elle se retrouve de nos jours, le monstre ayant été découpé et Nick Fury et Hawkeye attendant de la rencontrer. Fury lui fait savoir que cela fait 70 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Dans le même temps, le spectacle met en place son point culminant inévitable, au cours duquel toutes les histoires disparates racontées tout au long de la saison se réuniront pour former un récit cohérent.

Réaction à Et si… de Marvel ? épisode 1

Dans l’ensemble, je suis déchiré. D’une part, suite aux retombées émotionnelles accablantes de Avengers: Endgame, cela ne me dérange pas que Marvel fasse un arrêt au stand. Les autres émissions Disney + de Marvel n’ont pas beaucoup ajouté au MCU, malgré les efforts déployés pour faire avancer l’intrigue entre les films. (Sauf pour la finale de Loki). WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier ont souffert parce qu’ils ont essayé de jouer sur les deux tableaux. Les deux émissions ont essayé de se concentrer sur les personnages mal desservis, mais Internet semblait se soucier de la façon dont les événements des émissions affecteraient les prochaines entrées de Spider-Man ou de Doctor Strange.

Pendant ce temps, et si… ? raconte des histoires qui n’ont définitivement jamais eu lieu dans l’univers que nous suivons. Cela donne au spectacle beaucoup de liberté pour prendre des risques que les autres spectacles ne peuvent pas. Mais au final, Marvel ne peut jamais s’éloigner trop du chemin du MCU. J’espère juste que lorsque cette émission se connectera au MCU, elle le fera avec grâce. J’adore l’animation, et alors que le rythme est précipité et que la synchronisation labiale est bizarrement déréglée, Et si… ? sait vendre l’action. Les émissions Disney + de Marvel ont eu du mal à faire la distinction entre les entités discrètes et les rouages ​​de la machine MCU. Après un épisode, je suis prudemment optimiste que What If…? peut tracer une meilleure voie.

