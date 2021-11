Prendre votre petit-déjeuner avant 7h du matin peut vous faire vivre plus longtemps

Prendre un petit-déjeuner sain peu de temps après le réveil peut avoir un impact positif sur votre santé (Photo : ./iStockphoto)

Si vous étiez à la recherche d’une idée de petit-déjeuner sain, vous avez peut-être déjà raté le coche pour aujourd’hui.

Une nouvelle étude a révélé que les moments où nous mangeons peuvent avoir un impact sur notre santé, et manger au « bon » moment peut même prolonger notre vie.

Le projet de recherche à long terme a été entrepris par la City University of New York, avec des scientifiques qui ont suivi 34 000 Américains âgés de plus de 40 ans pendant plusieurs décennies.

Les volontaires ont été chargés de suivre leurs habitudes alimentaires, d’enregistrer quand ils prenaient des repas et des collations, que les chercheurs enregistraient ensuite les taux de mortalité au cours de l’étude.

Ils ont constaté que l’heure optimale pour prendre le petit-déjeuner se situe entre 6h et 7h du matin, et les participants qui l’ont fait étaient 6 % moins susceptibles de mourir prématurément que ceux qui mangeaient à 8h et 12 % moins à risque de décès prématuré que le contingent de 10h.

L’étude, publiée dans le Journal of Nutrition, est l’une des premières du genre à étudier la longévité par rapport au premier repas de la journée. Bien que des recherches antérieures se soient concentrées sur le fait de manger tard, les scientifiques voulaient voir si le petit-déjeuner avait le même impact.

Il a été démontré que les collations de minuit contribuent au développement du diabète de type 2 et des maladies cardiaques, deux des principales affections examinées dans cette expérience.

On pense que cela est dû à « l’horloge alimentaire » du cerveau, un système interne qui régule les hormones comme l’insuline, et qu’un repas décalé peut perturber les signaux qu’il envoie.

Les niveaux de glucose de notre corps culminent naturellement à certains moments de la journée. Comme les hormones liées à l’alimentation brûlent ce glucose dans la circulation sanguine, manger plus tard signifie que les niveaux restent élevés. Une glycémie constamment élevée peut alors conduire au diabète, à l’obésité et aux maladies cardiaques.

Ainsi, même si un brunch paresseux ne vous enverra pas dans une tombe prématurée, ces résultats montrent les avantages de rompre le jeûne de la nuit dès la première heure.

Un simple bol de porridge ou de toasts avo pourrait vous permettre de vivre une vie plus saine et plus longue, ce qui signifie qu’il n’y a plus d’excuses pour sauter le petit-déjeuner.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



