Prenez 5: Anshu Budhraja, PDG, Amway India

Budhraja lève les yeux sur Elon Musk

Sur ma bibliothèque

Je suis intrigué par les idées présentées par Amitabh Kant, PDG de NITI Aayog, dans son dernier livre Incredible India 2.0: Synergies for growth and governance. C’est mon préféré du moment. J’aime aussi lire les articles de la Harvard Business Review.

Un film que j’aimerais revoir

Je suis un grand fan de la série de films Avengers de Marvel. C’est un exemple incroyable de personnes d’horizons différents qui se réunissent et travaillent en équipe pour atteindre un objectif plus large. J’aime regarder les vidéos de la Khan Academy sur l’histoire; c’est l’un de mes nouveaux intérêts. J’aime aussi rattraper Netflix et écouter des podcasts spirituels.

Mon inspiration est…

Une personne que j’admire est Elon Musk. J’admire fortement sa passion pour la poursuite de ses intérêts. Il a une approche pratique des affaires et de la vie.

Mon envie de voyager

L’un des endroits que j’aime visiter est Herrsching am Ammersee en Haute-Bavière. Quiconque souhaite passer des vacances reposantes au bord du lac tout en découvrant des cultures variées doit visiter cet endroit.

L’indulgence c’est…

Je suis un grand fan de la cuisine mexicaine avec chipotle et sauce tapatio sèche. Mon préféré actuel est les tacos aux crevettes avec salsa à l’avocat, crème sure et sauce à la coriandre.

