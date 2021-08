Prenez ce mixeur personnel Ninja pour son prix (presque) le plus bas

in

Les meilleurs mélangeurs vous permettent de pulvériser des fruits et des légumes dans des smoothies rafraîchissants en quelques secondes, donc qu’il s’agisse de fruits fibreux comme l’ananas ou de légumes-feuilles comme les épinards, vous pouvez obtenir vos cinq par jour en un seul coup. Cependant, ils peuvent être un achat coûteux, donc une bonne affaire de mélangeur est toujours la bienvenue.

Au Royaume-Uni, Amazon a réduit de 23% le prix du Ninja Blender avec Auto-iQ, le réduisant à 69 £ contre 89,99 £ – une économie presque aussi bonne que celles que nous avons vues le Black Friday et le Cyber ​​Monday. (Pas au Royaume-Uni ? Faites défiler vers le bas pour les meilleures offres de mélangeurs Ninja dans votre région.)

Le meilleur mélangeur Ninja d’aujourd’hui au Royaume-Uni

Mélangeur Ninja avec Auto-iQ BN495UK : 89,99 £ 69,00 £ sur Amazon

Amazon a réduit de plus de 20 £ le coût de ce mélangeur personnel, qui est livré avec deux tasses à emporter de 700 ml et est parfait pour préparer des smoothies. Ce n’est pas le meilleur prix que nous ayons vu pour ce fabricant de smoothies – il est tombé à 67,49 £ auparavant, mais c’est toujours un bon rapport qualité-prix, et nous ne savons pas combien de temps il durera – nous vous suggérons donc de prendre cette offre de mélangeur maintenant. Voir l’offre

Le mélangeur Ninja avec Auto-iQ BN495UK est un mélangeur compact conçu pour mélanger les fruits et les légumes dans un smoothie, qui peut être pris sur le pouce, sans que vous ayez à décanter la boisson au préalable. Retirez simplement l’ensemble de lames et fixez l’un des couvercles à emporter avec un bec verseur.

Également connu sous le nom de fabricant de smoothies, le Ninja Blender avec Auto-iQ BN495UK est doté d’un moteur de 1 000 W. Lors de nos tests, nous avons découvert que le mixeur était capable de mélanger des produits frais dans une boisson onctueuse sans granulation.

Il était également capable de hacher uniformément les noix et la glace. Notre compteur de décibels a enregistré 99 dB lors du mélange d’un smoothie aux baies dans le cadre de notre examen, faisant du Ninja Blender avec Auto-iQ BN495UK l’un des appareils de mélange les plus bruyants que nous ayons testés; cependant, comme vous n’entendrez le son que pendant de courtes rafales à la fois, nous pensons que ce niveau est acceptable.

