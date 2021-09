Prenez ce sèche-cheveux Panasonic pour son prix (presque) le plus bas

Les meilleurs sèche-cheveux vous permettent d’obtenir des cheveux de qualité salon à la maison, du style lisse et droit au brushing rebondissant. Cependant, ils peuvent être un achat coûteux, donc une bonne offre de sèche-cheveux est toujours la bienvenue.

Au Royaume-Uni, Amazon a réduit de 56% le prix du sèche-cheveux Panasonic EH-NA65, le réduisant à 47,99 £ contre 109,99 £. Bien que ce ne soit pas le prix le plus bas que nous ayons vu pour le sèche-cheveux, qui est livré avec une buse de concentrateur, un diffuseur et une buse à «séchage rapide», il est presque aussi bas que les prix que nous avons vus le Black Friday et le Cyber ​​Monday. (Pas au Royaume-Uni ? Faites défiler vers le bas pour les meilleures offres de sèche-cheveux dans votre région.)

La meilleure offre Panasonic EH-NA65 du moment au Royaume-Uni

Panasonic EH-NA65 : 109,99 £ 47,99 £ sur Amazon

Amazon a réduit de plus de 60 £ le coût de ce sèche-cheveux Panasonic de 2000w, qui a quatre réglages de température, trois niveaux de vitesse et une fonction cool shot. Ce n’est pas le meilleur prix que nous ayons jamais vu pour ce sèche-cheveux – il est tombé à 39,99 £ auparavant, mais à seulement 8 £ de plus, c’est toujours un bon rapport qualité-prix, et nous ne savons pas combien de temps cela dure durera – nous vous suggérons donc de souscrire à cette offre de sèche-cheveux maintenant.Voir l’offre

Le Panasonic EH-NA65 a un design inhabituel, avec une sortie “nanoe” sur le dessus du canon – légèrement en retrait de la sortie d’air – qui éjecte des particules d’eau de taille nanométrique pour pénétrer dans la cuticule des cheveux et donc réduire l’électricité statique, les frisottis et assurer des mèches brillantes après chaque brushing.

Lors du test, nous avons constaté que le sèche-cheveux était l’un des plus rapides que nous utilisions pour sécher et coiffer les cheveux. Cependant, sur tous les réglages, les cheveux restaient brillants et lisses, avec très peu de mèches rebelles. Nous avons également été impressionnés par la buse « à séchage rapide », qui divise le flux d’air en quatre sections : deux flux puissants au centre et deux flux plus doux sur chaque bord, car cela a permis de réduire de 30 secondes le temps de séchage.

Le sèche-cheveux, qui est livré avec un accent élégant en or rose, est également disponible en rose vif – cependant, cela vous coûtera 57,99 £ à la place.

