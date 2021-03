Prenez ce Tom Cruise, Brad Pitt fait beaucoup de ses propres cascades pour le nouveau train à grande vitesse du film

Cependant, il semble que Brad Pitt était loin d’être le seul acteur à faire beaucoup de ses propres cascades physiques. Plusieurs des autres acteurs du film l’ont également fait. Et étant donné que Bullet Train est réalisé par David Leitch, le réalisateur de John Wick, Atomic Blonde, etc., ce n’est peut-être pas si choquant. Leitch, comme son partenaire de mise en scène de John Wick Chad Stahelski, sont tous deux d’anciens cascadeurs eux-mêmes et leurs films ont été lourds de l’action et ont toujours présenté l’acteur autant que possible, même lorsque cela nécessite une formation approfondie.