Prenez de l’avance sur vos cadeaux de Noël : Nintendo Switch a 20 euros de réduction et la livraison gratuite à Worten | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le célèbre écran de 6,2 pouces de Nintendo est désormais en vente avec la livraison gratuite à Worten. Une offre parfaite pour anticiper les achats de Noël.

Tous les experts prédisent un Noël avec quelques problèmes de stock dus au manque de chips et aux problèmes de livraisons de conteneurs depuis la Chine vers l’Espagne et le reste du monde. C’est pourquoi il est judicieux de commencer à penser aux cadeaux de Noël.

L’un des cadeaux vedettes depuis plusieurs années est la console portable préférée au monde, Commutateur Nintendo. Cette console Nintendo est devenue l’une des plus vendues et avec un catalogue de jeux brillant.

Si vous le voulez moins cher que la normale c’est le moment car vous pouvez le prendre pour 279,99 euros à Worten.

Néon Nintendo Switch à Worten

Worten vous assure la livraison de cette console où vous le souhaitez en 1 à 2 jours ouvrés, en plus elle n’a aucun frais de port.

Le prix d’origine de cette Nintendo Switch est de 329 euros. Mais pour le moment, on peut dire que le nouveau prix normal pour lequel vous le trouverez est de 299 euros. Dans d’autres magasins comme Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 299 euros, une très légère remise.

L’avantage de cette Nintendo Switch est qu’elle a un écran tactile de 6 pouces, dock pour le connecter au téléviseur et tout le catalogue Nintendo à votre disposition pour acheter sur cartes ou au format numérique.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Chez ComputerHoy.com, nous avons pu tester le nouveau commutateur OLED, mais étant donné qu’il est presque impossible de trouver le nouveau commutateur Nintendo avec écran OLED, il apparaît et disparaît de temps en temps, la version standard du commutateur est un coffre-fort achat.

Et parce que ce Switch a un stockage de seulement 32 Go, Nous vous recommandons de vous procurer une carte microSD de 256 Go pour pouvoir télécharger plus de jeux. Cela vous coûtera moins de 25 euros.

N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer cette Nintendo Switch v2 pour 279,99 euros en Worten et les frais de port sont offerts.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.