Prenez en main cette Robben Ford Classic

Le guitariste californien Robben Ford a commencé à écrire des chansons à l’âge de 17 ans et a fait ses débuts en tant que guitariste avec les frères Mark (harmonica) et Pat (batterie) dans le groupe Charles Ford, qui porte le nom de leur père, un ancien chanteur country amateur. . Le groupe a été le premier d’un certain nombre de formations qui ont conduit Ford à The Blue Line, avec qui il a enregistré plusieurs albums dans les années 90, dont Mystic Mile et Handful Of Blues.

Écoutez Handful Of Blues en ce moment.

Avant cela, Robben avait été le leader du groupe de Charlie Musselwhite avant de se faire une réputation de soliste de jazz accompli, en particulier pour son travail avec des groupes contemporains tels que LA Express de Tom Scott (qui a soutenu Joni Mitchell au milieu des années 70) et les populaires Yellowjackets. Dans les années 80, il a effectué une tournée de six mois avec Miles Davis.

L’album

Le cœur et l’âme du jeu de Ford, cependant, est le blues (bien que, certes, il soit l’un de ses praticiens les plus funky et les plus jazzés), et sa gamme est représentée dans le bel album Poignée De Blues. L’album a été enregistré avec son trio The Blue Line dans les défunts Cherokee Studios à Hollywood, et sorti le 31 août 1995, alors que Ford avait 44 ans.

The Blue Line était composé de Ford, du bassiste Roscoe Beck et du batteur Tom Brechtlein, un autre joueur de jazz fusion qui avait fait partie du groupe de Chick Corea. Ford a déclaré que la créativité du trio venait du sentiment mutuel qu’ils jouaient avec leurs pairs, travaillaient dur et étaient tous sur la même longueur d’onde musicale. « Il est difficile de trouver ce genre de synchronicité », a-t-il déclaré.

Handful Of Blues couvre une variété de styles, y compris la ballade jazz-blues (« Don’t Let Me Be Misunderstood »), le Texas shuffle (« Tired Of Talkin ») et le jump blues (« The Miller’s Son »). Il s’ouvre sur le palpitant « Ragged Road », qui a reçu une vidéo promotionnelle pour coïncider avec une tournée sur la côte ouest que le groupe a faite en soutien à Handful Of Blues. Cette chanson entraînante et influencée par le rock présente le genre de lignes et de grooves propres et parfaitement formés qui sont associés à Ford.

L’importance de Daniel Kortchmar

Elle est suivie de « Chevrolet », une chanson que Taj Mahal a enregistrée à la fin des années 60. La version de Ford présente son frère Mark à l’harmonica, tandis que la guitare rythmique est fournie par le producteur Daniel Kortchmar, un célèbre guitariste et auteur-compositeur qui a contribué à définir le son du boom des auteurs-compositeurs-interprètes des années 70, et avait travaillé avec Linda Ronstadt, James Taylor, Carole King, Neil Young et David Crosby (entre autres). Il a également produit et écrit des chansons avec Jackson Browne. Dans les années 90, quand Kortchmar travaillait avec Ford, il était aussi le fleuret musical de l’ex-Eagle Don Henley.

Kortchmar a rendu la musique de Ford accessible à un public non blues, et le guitariste a déclaré: « Le principal cadeau de Danny pour le disque était: il nous a empêché de battre quoi que ce soit à mort et il s’est assuré que tout était frais. »

D’où venait Ford

C’est particulièrement vrai du plus lent « When I Leave Here », une chanson de blues écrite par Ford qui est basée sur son riff de guitare soul basé sur des accords, et sur laquelle Ford chante avec sa voix sincère et claire. Ailleurs, « The Miller’s Son », un instrument fougueux, met en valeur le genre de compétences de guitare qui plaisent aux fans de feu Stevie Ray Vaughan. Le jeu de blues de Ford est de premier ordre et ses solos révèlent des éclairs d’imagination et de virtuosité musicale.

The Blue Line avait commencé à jouer de la musique plus influencée par le jazz, mais au moment de cet album, Ford a déclaré qu’ils voulaient faire « une déclaration de type blues et R&B très pur ». Ford a déclaré à Billboard en 1995 : « La chose la plus forte dans mon corps musical, ce sont toutes ces influences blues, et je pense que mon approche du blues est très honnête, et ce n’est pas seulement : « Faisons un disque de blues, qu’en dites-vous ? ?’ Je suis continuellement revenu aux sources de mon inspiration et, en même temps, je les imite. Je me suis fait un devoir de rester personnel.

Outre les solistes de jazz, les principales inspirations de Ford incluent Albert Collins, BB Roi et Willie Dixon. Ford a enregistré plusieurs chansons de Dixon au fil des ans, et un autre des faits saillants ici est une version du blues classique de Dixon à Chicago « I Just Want to Make Love To You ». La version de Ford est à un tempo détendu avec un clin d’œil à BB King dans les notes défaillantes.

« Don’t Let Me Be Misunderstood », une chanson écrite pour Nina simone et repris par de nombreux groupes, dont The Animals, comprend Russell Ferrante au piano et Ricky Peterson à l’orgue. Mais l’accent de l’arrangement est la guitare de Ford et son solo passionné.

Un numéro original, « Think Twice », montre les styles fluides de jazz et de funk de Ford dans une composition du bassiste Roscoe Beck. Parmi les autres originaux de l’album de 12 chansons et 55 minutes, citons « When I Leave Here », « Running Out On Me » et l’excellent morceau de blues shuffle à l’ancienne « Tired Of Talkin' ».

Ford est l’un des rares guitaristes extrêmement talentueux qui, compte tenu de toute cette technique, joue toujours avec le cœur. C’est cette qualité fervente qui fait de Handful Of Blues l’un de ses albums les plus personnels et les plus réussis.

Handful Of Blues peut être acheté ici.