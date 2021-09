Prenez Kubo blessé lors d’un match contre le Real Madrid

Takefusa Kubo n’a pas eu un retour heureux. Le meneur de jeu japonais a vu son équipe perdre 6-1 aux mains du Real Madrid, tandis que Kubo lui-même a dû être retiré à la mi-temps. Initialement, le changement semblait être tactique, mais après le match, une publication Instagram de Kubo a révélé qu’il y avait une blessure grave.

Le message de Kubo disait ceci : “Malheureusement, hier, j’ai subi une blessure au genou lors d’un duel 50/50 dans la première moitié du match qui me fera quitter le terrain pendant un certain temps, même si ce n’est pas grave. Cela me fait mal de ne pas pouvoir aider l’équipe sur le terrain mais maintenant il est temps d’encourager mes coéquipiers de l’extérieur et de travailler maintenant pour revenir plus fort.

Selon Goal Espana, Kubo sera absent pendant au moins un mois, voire plus. La blessure est survenue après un affrontement avec Benzema très tôt dans le match. Kubo a essayé de jouer à travers la douleur pour voir la moitié. Finalement, il a quitté le Bernabeu en béquilles. Le plan de traitement ainsi que l’IRM ont été réalisés à Valdebebas. Le Real Majorque devra désormais se passer de sa jeune starlette alors que Kubo entame son chemin vers la guérison.