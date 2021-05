Prenez la route des ETF pour faire partie de l’histoire de la croissance pharmaceutique

Si les performances passées ne garantissent pas les performances futures, il existe de solides raisons de faire confiance aux moteurs de croissance de l’espace de la santé.

Le secteur de la santé dans son ensemble est sous les projecteurs depuis le déclenchement de la pandémie. Selon la communication de NITI Aayog, la santé est devenue l’un des plus grands secteurs de l’Inde, à la fois en termes de revenus et d’emploi. Alors que nous combattons la deuxième vague de la pandémie et attendons que les citoyens du pays soient complètement vaccinés, les soins de santé seront une priorité non seulement du point de vue administratif, mais aussi pour le grand public dans les années à venir.

Opportunité de soins de santé

Les soins de santé en tant qu’industrie devraient atteindre 372 milliards de dollars d’ici 2022 en s’appuyant sur des moteurs de croissance nationaux tels que le régime national de protection de la santé financé par le gouvernement Ayushman Bharat, des soins médicaux et des infrastructures abordables, la télémédecine, les chirurgies robotiques, une couverture d’assurance plus élevée et une espérance de vie croissante. De plus, l’Inde est un fournisseur majeur de médicaments génériques dans le monde, en particulier pour les économies en développement. En tant que «pharmacie du monde», l’espace sanitaire domestique présente un énorme potentiel. Le Département des produits pharmaceutiques a déjà annoncé une dépense de Rs 6 940 crore dans le cadre du programme d’incitation à la production (PLI) pour promouvoir la fabrication nationale de médicaments en vrac à travers 53 API (ingrédients pharmaceutiques actifs) au cours des six prochaines années.

Parlant de l’espace de la santé d’un point de vue boursier, après une sous-performance prolongée entre 2016 et 2019, Covid-19 a dynamisé les actions de la santé. L’indice Nifty Healthcare a augmenté de 57,90% en 2020, contre 16,10% de l’indice Nifty50. La deuxième vague a jusqu’à présent fait en sorte que la tendance se poursuive. L’indice de rendement total (TRI) de Nifty Healthcare comprend 20 sociétés pharmaceutiques à croissance rapide. Les cinq premiers noms de l’indice en mars 2021 sont Sun Pharmaceutical Industries, Dr Reddy’s Laboratories, Divi’s Laboratories, Cipla et Apollo Hospitals Enterprise.

Option d’investissement

Cela nous amène à la question suivante, pour un investisseur qui n’a pas participé jusqu’à présent à l’histoire des soins de santé / pharma, comment peuvent-ils participer aux jours à venir? Pour un investisseur peu conscient du marché boursier, les fonds communs de placement sont la meilleure façon d’investir. Actuellement, un certain nombre de fonds de santé existent sur le marché – certains actifs et d’autres passifs.

Fonds inactifs, un gestionnaire de fonds prend un appel actif pour acheter ou vendre les actions, tandis que les fonds passifs suivent les composants d’un indice. Par exemple, l’indice en matière de soins de santé est le Nifty Healthcare Index Fund, qui comprend 20 sociétés. Le manque de gestion active rend les fonds passifs moins chers.

Pour ceux qui cherchent à s’exposer aux soins de santé en tant qu’espace maintenant, les fonds négociés en bourse (ETF) présentent quelques options intéressantes. La beauté des ETF est qu’ils sont cotés sur les bourses et peuvent être achetés ou vendus à tout moment pendant les heures de négociation du marché. Le plus grand avantage d’investir dans un FNB est que vous obtenez les parts à la valeur liquidative en temps réel, contrairement aux fonds communs de placement qui attribuent les parts à la valeur liquidative de clôture. Cependant, n’oubliez pas que les rendements générés par l’ETF refléteront la performance de cet indice moins les dépenses.

Parmi les ETF de la santé, ICICI Prudential AMC, l’une des plus grandes maisons de fonds en Inde, a récemment lancé une nouvelle offre de fonds (NFO) dans cette catégorie – ICICI Prudential Healthcare ETF. Le NFO qui a ouvert ses portes le 6 mai se poursuivra jusqu’au 14 mai. L’ETF ICICI Prudential Healthcare suivra le Nifty Healthcare TRI.

Si l’on considère la performance de l’indice, les données historiques montrent que Nifty Healthcare TRI a surperformé l’indice Nifty50 au cours de six des dix dernières années civiles. Si les performances passées ne garantissent pas les performances futures, il existe de solides raisons de faire confiance aux moteurs de croissance de l’espace de la santé.

par Malav Sharedalal, Head – MF, Pravin Ratilal Share and Stock Brokers

