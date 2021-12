Prenez le contrôle d’une supercar en transformation dans l’interception d’agents, qui changera l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Vous vous souvenez du flot de films « high concept » dans les années 80 et 90 ? Celles-ci étaient souvent de nature simpliste, avec des intrigues que vous pouviez insérer au dos d’un timbre-poste et avaient encore de la place, mais elles regorgeaient d’action qui mettait les fesses sur les sièges – et c’est l’ambiance que nous obtenons de PikPok Games ‘ Interception d’agent.

Vous assumez le rôle d’un héros de style James Bond équipé d’une voiture de sport pouvant se transformer en hors-bord et en avion de chasse, ce qui en fait le jeu de rêve pour tous ceux qui ont vécu les années 80 et apprécié des émissions de télévision comme MASQUE, Transformateurs et Force d’action.

Voici quelques relations publiques :

Agent Intercept est un jeu d’action d’arcade démesuré dans lequel vous conduisez un véhicule espion transformant à travers des lieux exotiques, effectuez des cascades ridicules et faites exploser des choses pour sauver le monde — avec style ! Le monde a besoin de vous, Agent ! Prenez le contrôle du Sceptre, le dernier véhicule de transformation high-tech de l’Agence, et affrontez l’organisation criminelle CLAW dans ce jeu de conduite d’arcade explosif.

Évitez les tirs, les mines et les lasers ennemis pendant que vous effectuez des cascades exagérées et utilisez les gadgets de haute technologie du Sceptre pour faire exploser vos ennemis. Sentez-vous comme un super-espion en transformant le Sceptre de voiture en avion et plus encore, immergé dans des lieux exotiques et une bande-son originale à haute énergie ! Avec une nouvelle menace à chaque coin de rue, il vous faudra tout ce que vous avez pour vaincre CLAW.

Agent Intercept devrait sortir sur Switch – et d’autres plateformes – en 2022. Il a été lancé sur Steam plus tôt cette année et a des critiques « Mostly Positive ».