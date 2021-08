Prenez le Huawei MateView, le MateBook X Pro et le MatePad Pro 12.6″ pour AED 999 lors de la vente en direct de la rentrée scolaire de Huawei

in

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable ou d’une nouvelle tablette pour lancer la nouvelle année scolaire, alors Huawei a ce qu’il vous faut avec sa prochaine vente en direct Huawei Back to School.

Débutant le dimanche 29 août à partir de 20h30, la vente sera diffusée sur les chaînes officielles Facebook et YouTube de Huawei Arabia, et propose des économies massives sur les derniers produits, notamment les smartphones Huawei Watch 3 et nova 8. Les acheteurs bénéficieront également d’une réduction de 25 AED pour chaque tranche de 500 AED dépensés, ainsi que jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection de produits.

De loin, l’offre la plus incroyable proposée est un ensemble de produits Huawei Super Device Smart Office Experience tous les 3 pour seulement 999 AED. Cela comprend le Huawei MateView, le MateBook X Pro et le MatePad Pro 12.6 “, qui se vendraient tous au prix de 11 898 AED. normalement. Le piège ? Il n’y a qu’un seul ensemble disponible, vous feriez donc mieux d’être prêt quand il tombera.

Il existe également des cadeaux et des réductions de prix sur d’autres produits tels que les ordinateurs portables et tablettes Huawei, et jusqu’à 850 AED sur certains produits de 20h à 23h. Les clients de la carte de crédit Emirates NBD peuvent également obtenir un versement exclusif de 0 % de 6 ou 12 mois sur les achats supérieurs à 1 000 AED.