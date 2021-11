Prenez le Roku LE pour 15 $ ce Black Friday avant qu’il ne soit parti pour toujours

Roku n’est peut-être pas aussi raffiné que Android TV, mais il propose une vaste sélection d’applications et de chaînes. Il y a beaucoup à aimer dans les produits Roku TV, en particulier le fait que certains d’entre eux sont si bon marché. Walmart a généreusement décidé de baisser encore plus ses prix pour certains des meilleurs produits Roku ce Black Friday.

Comme cadeau spécial, Roku a lancé une édition spéciale de son boîtier TV appelée Roku LE et elle ne se vend que chez Walmart. Nous supposons que « LE » signifie « édition limitée » puisque la société a confirmé qu’elle ne serait disponible que « dans la limite des stocks disponibles ». Vous ne pouvez diffuser du contenu qu’en HD, mais c’est très abordable. Au prix de seulement 15 $, le Roku LE est le boîtier Roku TV parfait pour les débutants ou les étudiants avec un budget strict.

D’autres acheteurs avec plus de mula peuvent se réjouir car il existe d’autres offres sur des appareils Roku plus gros et plus mauvais, et ce ne sont pas des exclusivités Walmart. Il y a le Roku Streaming Stick 4K qui offre Dolby Vision et un superbe récepteur Wi-Fi longue portée qui fait honte à l’Amazon Fire TV Stick 4K.

Sur le petit côté des choses, vous pouvez également vous procurer une première Roku à prix réduit. Sa petite taille fait qu’il est très facile d’oublier que vous utilisez réellement un boîtier TV en premier lieu. La taille n’a pas d’importance cependant, car vous obtenez toujours une résolution 4K et un son Dolby Atmos.

Si vous achetez un produit Roku pendant la période des fêtes, vous bénéficierez d’un essai gratuit de 30 jours de HBO Max sur votre appareil de diffusion en continu alimenté par Roku. De plus, vous pouvez acheter de nombreux services premium de Roku Channel tels que AMC +, EPIX, SHOWTIME et STARZ pour 0,99 $ sur votre nouvel appareil Roku. Vous ne pourrez payer que deux mois à ce prix jusqu’à ce que l’offre expire le 30 novembre 2021.

Vous êtes sûr de trouver une bonne affaire dans cet assortiment d’offres Roku. Après avoir amélioré votre téléviseur, découvrez les meilleures offres de maison intelligente du Black Friday pour embellir le reste de votre maison. Vous ne regretterez jamais la commodité des commandes vocales et la possibilité de tout contrôler depuis votre téléphone.

