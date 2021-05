Prenez le Samsung Galaxy A52 réduit à seulement 349 euros, et avec les écouteurs Galaxy Buds Live gratuitement | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De nos jours, il est essentiel à la fois de disposer d’un téléphone mobile à la pointe de la technologie et également d’un casque sans fil avec suppression active du bruit, des dispositifs technologiques qui peuvent cependant nécessiter un investissement économique énorme.

Il y a des moments spécifiques dans l’année, où il est possible de prendre ce type d’appareil à un prix très bas, et l’offre que nous avons trouvée maintenant pour vous vous permettra d’acheter le Galaxy A52 à un prix très bas et de prendre les écouteurs sans fil populaires entièrement gratuits. Galaxy Buds Live.

Donc, cette offre d’achat du Samsung Galaxy A52 à 349 € en Composants PC est essentielle car en plus vous obtenez gratuitement les écouteurs sans fil susmentionnés.

Achetez le Samsung Galaxy A52 réduit à 349 €, et obtenez gratuitement ces écouteurs d’une valeur de plus de 100 €

Et cette offre d’achat du Galaxy A52 à 349 € a déjà une remise considérable, couplée au fait que vous obtenez gratuitement les Galaxy Buds Live, casque d’une valeur de 149,90 € sur le site officiel de Samsung.

L’offre est composée de composants PC, d’unités limitées, et en plus de la livraison gratuite, un colis que vous recevrez protégé tout au long de la semaine prochaine avec le téléphone portable et les écouteurs.

Nous vous avons déjà parlé du Samsung Galaxy A52 dans notre analyse, mais nous vous rappelons que nous parlons d’un appareil avec un Panneau de 6,5 pouces à une résolution de 1080 × 2400 px. À l’intérieur, il porte le processeur Snapdragon 720G couvert par un processeur graphique à Adreno 618. La configuration de l’offre offre 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.

La section photographique est également très remarquable car elle dispose d’une caméra frontale de 32 Mpx et du module de caméra arrière correspondant couvert par un Objectif principal 64MP, un grand angle 12MP, une macro 5MP et un capteur de profondeur pour améliorer l’effet de flou.

Nous avons également adoré les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live, l’un des meilleurs écouteurs sans fil avec annulation active du bruit et un design innovant.

