« Prenez le thé avec 100 familles dalits, faites-les voter pour nous »: déclare le chef de l’UP BJP aux employés du parti

S’adressant à un deuxième rassemblement, le chef du BJP de l’État a dit à l’auditoire de prendre le thé avec 10 à 100 familles dalits dans leurs quartiers et villages.

Dimanche, le chef du BJP de l’Uttar Pradesh, Swatantra Dev Singh, a exhorté les travailleurs du parti des autres classes arriérées (OBC) et des communautés de caste supérieure à prendre le thé et le déjeuner avec les Dalits, et à les convaincre de voter pour le parti lors des prochaines élections législatives sur la question du nationalisme .

Singh a lancé l’appel en s’exprimant devant l’OBC du BJP Samajik Pratinidhi Sammelan (représentants de la société des OBC) et le Vaishya Vyapari Sammelan.

Plus tard, s’adressant à un deuxième rassemblement, le chef de l’État du BJP a dit au public de prendre le thé avec 10 à 100 familles dalits dans leurs quartiers et villages. « … Et persuadez-les que le vote ne se fait pas au nom de la caste, de la région et de l’argent, mais que le vote se fait au nom du rashtravaad (nationalisme). »

#REGARDER | « … Prenez le thé avec 100 Dalits et faites-leur comprendre que les votes sont exprimés sur la base du nationalisme, et non sur la base de la caste, de l’argent ou de la région,… », a déclaré le chef de l’UP BJP Swatantra Dev Singh aux employés du parti lors d’un événement, hier photo .twitter.com/CaIg9dGl5K – ANI UP (@ANINewsUP) 15 novembre 2021

« Je fais appel à vous. Vous allez parmi vos communautés. Mais aussi prendre le thé au moins une fois dans plus d’un millier de maisons de Dalits, de familles exploitées et démunies. Si on vous propose du thé là-bas, cela signifie que votre stature est correcte. S’il propose des noix de cajou avec du thé, cela signifie que votre stature a grandi. Et s’il propose le déjeuner avec du thé, alors il est confirmé que la famille s’est associée au BJP. Si vous visitez une maison pendant 10 jours et qu’on ne vous offre pas de thé et qu’on vous chasse, continuez d’essayer de vous faire offrir du thé là-bas. Il faut visiter mille fois. Vos visites rendront le parti plus fort et vous deviendrez également un grand leader », a déclaré Singh en s’adressant à l’OBC Samajik Pratinidhi Sammelan.

À quelques mois des scrutins de l’Assemblée dans l’Uttar Pradesh, les partis de l’État font toutes les tentatives possibles pour courtiser la communauté OBC, qui constitue près de 50 pour cent de l’électorat total de l’État.

Le BJP, qui a traditionnellement compté les castes supérieures parmi ses électeurs, semble maintenant avoir déplacé son attention sur la banque de votes OBC. Réparer les équations des castes dans l’État est désormais le principal programme du parti.

