Prenez le trône avec ce guide cadeau ultime de Boba Fett

Boba Fett est de retour ! Pour célébrer la sortie de The Book of Boba Fett, le spin-off très attendu de The Mandalorian sur Disney +, nous avons voyagé aux confins de la galaxie pour trouver tous les meilleurs produits inspirés du légendaire chasseur de primes.

Heureusement, nous n’avons pas eu à chercher trop fort. Cette année, plusieurs marques ont sorti des collections centrées sur Boba Fett et la série à venir. Par exemple, Adidas a sorti deux pantalons de survêtement Firebrand avec des détails de l’armure de Boba Fett. Ils ont même un t-shirt assorti disponible avec un grand graphique de Boba Fett revendiquant le trône de Jabba le Hutt.

Columbia a sorti sa gamme d’équipements Boba Fett qui comprenait une veste trois-en-un en édition spéciale vraiment cool et des t-shirts graphiques. Si vous êtes intéressé par les verres, la collaboration Star Wars de Corkcicle propose des designs de personnages préférés des fans, notamment Boba Fett et Grogu.

Nous avons hâte de voir ce qui attend Boba Fett dans la nouvelle série. Nous avons rassemblé quelques articles indispensables pour chaque fan. Découvrez-les ci-dessous.