Prenez l’iPad 2021 10,2 pouces pour 299 $, le prix le plus bas que nous ayons vu

L’iPad d’entrée de gamme 2021 10,2 pouces d’Apple est un appareil capable qui durera de nombreuses années à venir. L’iPad de neuvième génération a considérablement amélioré la caméra frontale et un écran LCD True Tone.

La caméra frontale ultra-large de 12 MP de l’iPad avec Center Stage le rend meilleur que jamais pour FaceTime et les appels vidéo, ce que la plupart d’entre nous font plus que jamais de nos jours. Center Stage utilise l’apprentissage automatique et la caméra ultra-large pour se concentrer sur l’utilisateur ou les utilisateurs et les garder dans le cadre. C’est plutôt étrange à utiliser, mais c’est très cool et très utile, surtout si vous êtes multitâche et que vous vous déplacez lorsque vous êtes en appel vidéo.

L’affichage True Tone s’ajustera automatiquement pour correspondre à la chaleur ou à la fraîcheur de la lumière autour de vous, vous offrant l’affichage d’écran le plus réaliste. En d’autres termes, l’écran de l’iPad a toujours l’air « correct », quel que soit l’éclairage ambiant.

L’iPad 10,2 pouces est un excellent premier iPad à posséder, qu’il s’agisse d’une personne âgée qui vient d’apprendre la nouvelle technologie ou d’un enfant qui apprend en ligne ou qui est prêt à utiliser son propre appareil de loisirs. Il est également idéal pour tous ceux qui cherchent à économiser de l’argent, car il est beaucoup moins cher que l’iPad Air, l’iPad Pro et même l’iPad mini. Bien qu’il lui manque certaines des fonctionnalités « pro » avancées des autres modèles, il en a beaucoup pour la plupart des utilisateurs qui ne recherchent pas toutes les fonctionnalités.

Économisez 30 $ avec cette offre iPad

iPad 10,2 pouces 2021 (Wi-Fi, 64 Go)



Le dernier modèle de base d’iPad d’Apple ajoute un écran True Tone et une caméra frontale de 12 MP avec Center Stage à sa liste impressionnante de fonctionnalités. L’iPad 10,2 pouces (Wi-Fi, 64 Go) coûte 329 $, mais vous pouvez obtenir 30 $ de réduction sur le modèle Space Grey dès maintenant.

299 $ sur Amazon

Notez que l’iPad est disponible en argent et en gris sidéral, mais seul le modèle gris sidéral est en vente pour le moment. N’oubliez pas de protéger votre nouvel iPad avec l’un des meilleurs étuis pour iPad et un bon protecteur d’écran pour iPad.

