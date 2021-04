Prenez note des passagers du métro de Delhi! DMRC révise le plan opérationnel pour un verrouillage de 6 jours; augmente la fréquence des trains

Le DMRC a également augmenté le calendrier de fonctionnement du métro de la ville pendant les heures de pointe.

Métro de Delhi: Mardi, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a révisé son plan opérationnel pour la période de verrouillage de six jours et a augmenté la fréquence des trains de métro pendant les heures de pointe de 30 minutes à 15 minutes. La fréquence, pour le reste des heures de la journée, a été augmentée à 30 minutes de 60 minutes. Le DMRC a également augmenté le calendrier de fonctionnement du métro de la ville pendant les heures de pointe, selon un rapport du PTI. Lundi, le réseau ferroviaire du métro de Delhi a déclaré que les services de métro pendant la période de verrouillage pendant les heures de pointe (8h00 à 10h00 le matin et 17h00 à 19h00 le soir) seront disponibles avec une fréquence d’une demi-heure.

Selon DMRC, dans le but d’offrir plus de capacité conformément à 50% de sièges pendant la période de couvre-feu sans statut aux personnes éligibles voyageant par le métro, ce qui est imposé dans le NCT de Delhi jusqu’à 5h00 du matin le 26 avril, 2021, maintenant Delhi Metro a décidé de réviser son plan opérationnel avec effet immédiat. Alors que les services de métro le matin (7h00 à 11h00) et le soir (16h00 à 20h00), les heures de pointe seront disponibles avec une avance de 15 minutes, tandis que les services de métro pour le reste des heures de la journée sur le réseau seront disponibles avec une fréquence de 30 minutes, a-t-il déclaré.

La décision intervient après que la Delhi Metro Rail Corporation a fermé plus tôt dans la journée les points d’entrée de plusieurs stations de métro afin d’assurer une distanciation sociale des navetteurs. Les services du métro de Delhi ne peuvent être utilisés que par la catégorie exemptée de passagers sur présentation de leur preuve d’identité valide. Delhi CM Arvind Kejriwal avait annoncé un verrouillage pendant six jours dans la capitale nationale pour faire face au nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus alors que le système de santé de Delhi était poussé à ses limites.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.