Prenez plus de risques et développez-vous : le ministre des Finances Nirmala Sitharaman à India Inc

La conférence de deux jours, qui a débuté mercredi, a réuni 25 ministères clés, des leaders de l’industrie, des banques et des institutions financières.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a exhorté mercredi les entreprises indiennes à renforcer leur appétit pour le risque et à entreprendre une expansion pour compléter les efforts du gouvernement pour stimuler la croissance. Le côté demande de l’économie touchée par Covid est désormais en mesure de « se manifester », a-t-elle déclaré lors d’un événement CII, indiquant que les entreprises qui augmentent leur capacité maintenant pourront tirer profit de la reprise de la consommation qui était visible dans le jusqu’à Diwali.

Dans certains cas, les goulets d’étranglement de l’offre ont pesé sur la consommation, a-t-elle déclaré, soulignant à quel point la demande et l’offre sont étroitement liées dans une économie réelle. Par exemple, les ventes de voitures auraient pu être plus élevées s’il n’y avait pas eu de pénurie de puces, a-t-elle déclaré. Par conséquent, la critique selon laquelle le gouvernement déployait principalement des mesures de secours du côté de l’offre et ignorait le côté de la demande à la suite de la pandémie est déplacée, a-t-elle laissé entendre.

Au cours des trois semaines précédant Diwali, des crédits d’une valeur pouvant atteindre 75 000 crores de roupies ont été distribués via les programmes de sensibilisation menés par les banques dans quatre à cinq catégories, a déclaré Sitharaman. Pour sa part, la ministre s’est engagée à faire un effort supplémentaire si India Inc engage davantage d’investissements. De la réduction du fardeau de conformité des entreprises à la garantie d’un flux de crédit adéquat pour elles, le gouvernement est resté sensible aux besoins de l’industrie, a-t-elle souligné.

« À une époque où l’Inde envisage une croissance saine, attend avec impatience que l’industrie donne une impulsion supplémentaire à la croissance… Je veux qu’India Inc prenne beaucoup plus de risques. L’industrie ne devrait pas retarder la création de capacités supplémentaires », a déclaré Sitharaman.

Par ailleurs, lors d’une conférence sur la création de synergies pour un flux de crédit sans couture et une croissance économique, le ministère des Finances a demandé aux banques de lever les inhibitions et de stimuler les prêts, ont indiqué des sources. La conférence de deux jours, qui a débuté mercredi, a réuni 25 ministères clés, des leaders de l’industrie, des banques et des institutions financières. Cette décision intervient alors que le gouvernement cherche à stimuler la croissance économique par une poussée soutenue du crédit, au milieu des craintes que les banquiers deviennent de plus en plus opposés au risque.

Resté en sourdine pendant des mois ensemble, le flux de prêts non alimentaires a connu une légère hausse ces derniers temps. La croissance du crédit hors banque alimentaire s’est améliorée à 6,8 % en septembre contre 5,1 % un an plus tôt. Les prêts à l’industrie ont augmenté de 2,5% contre 0,4% mais sont restés faibles. C’est malgré le fait que l’excédent de liquidités (net) hebdomadaire moyen dans le système bancaire est passé d’une moyenne de Rs 4,5 lakh crore fin juin à plus de Rs 7,5 lakh crore fin septembre, selon CARE Ratings.

Le ministre a souligné que les industries du nouvel âge et les start-ups vont jouer un rôle essentiel dans l’économie. Le secteur bancaire, lui aussi, a connu un revirement remarquable. « Les NPA sont en baisse drastique. Les récupérations augmentent. Plus de 10 000 crores de roupies ont été collectés par les banques du secteur public (jusqu’à présent cet exercice) », a-t-elle déclaré lors de l’événement CII.

Faisant avancer le cas d’Atmanirbhar Bharat, le ministre a souligné la nécessité de réduire la dépendance excessive à l’égard des importations, en particulier des biens essentiels, compte tenu des risques posés par une perturbation des chaînes d’approvisionnement au lendemain de la pandémie. « Même si nous voulons être liés aux chaînes de valeur mondiales, nous devons comprendre et prendre conscience des risques que cela nous a posés », a-t-elle déclaré. L’Inde a dû importer des équipements de protection et même des kits de test pendant la phase initiale de la pandémie, a-t-elle déclaré.

Sitharaman a déclaré lundi que la dévolution fiscale aux États serait « en avance » pour leur permettre d’augmenter le rythme des dépenses en capital. « Le 22 novembre, un montant de 95 082 crore de roupies serait versé aux États, au lieu de la moitié de ce montant qui est dû conformément au budget », a déclaré le ministre, après une réunion avec les ministres en chef des États et les ministres des Finances.

Bien entendu, ce qui a permis au Centre de faire progresser les transferts fiscaux, c’est la croissance robuste des recettes fiscales. Au cours des sept premiers mois de l’exercice 22, les perceptions brutes d’impôts indirects (nets des remboursements, mais avant la dévolution aux États) ont augmenté de 51% sur un an pour atteindre environ Rs 7,4 lakh crore, contre un taux requis de 3% pour atteindre l’objectif annuel. de Rs 11,09 lakh crore. De même, les perceptions brutes d’impôts directs (post-remboursements) ont augmenté de 70 % sur un an en avril-octobre de l’exercice en cours pour atteindre 6,45 crore de lakh Rs.

