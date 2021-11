Prenez quelques Razzles et voyez où se trouve le casting de 13 sur 30

Dans le film de 2004, Garner a joué le rôle de Jenna Rink, trentenaire, séduisante et prospère, qui essaie de naviguer dans la vie d’adulte après avoir souhaité être plus âgée lors de sa 13e fête d’anniversaire. En plus du rôle de Garner dans Alias, son personnage dans 13 Going on 30 est un favori des fans.

Après avoir terminé Alias ​​​​en 2006, elle a joué dans de nombreux films tels que Juno, Dallas Buyers Club, Men, Women & Children, Miracles from Heaven, Love, Simon et Peppermint. Garner a fait son retour à la télévision dans la série HBO 2018 Camping.

Avant 13 À l’occasion du 15e anniversaire de 30 en 2019, Garner est apparue sur Good Morning America, où elle a été interrogée sur une éventuelle suite de film. En réponse, Garner a plaisanté: « Qu’est-ce que 15 à 50? Laissez mijoter, puis laissons-nous assez bien seuls. »

En plus d’être actrice, Garner est la co-fondatrice de Once Upon a Farm. Elle est également maman des enfants Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans, avec qui elle partage Ben affleck.