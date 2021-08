Prenez soin de vos employés, et tout se fera tout seul : Vijay Yalamanchili, Fondateur & PDG, Keka Technologies

« Lorsqu’une organisation se développe, ses effectifs jouent le rôle le plus important dans ce parcours. C’est pourquoi les processus RH deviennent importants. ‘

Le personnel RH est la clé de la formation, du développement et de l’exécution des politiques de toute organisation. Les lignes directrices, principes et politiques clés sont tous formulés par l’équipe RH conformément à l’idéologie, la vision et la mission de l’entreprise. Voici venir les fournisseurs de SIRH qui offrent des solutions de bout en bout. De l’automatisation des processus liés aux personnes à la création d’une culture engagée et motivée, ils aident vos équipes à s’adapter, à évoluer et à évoluer en travaillant plus efficacement.

Une solution RH automatisée automatise les processus RH pour créer une culture engagée et motivée. C’est tout ce dont vous avez besoin pour bâtir une grande entreprise.

Les logiciels RH automatisés sont une option parfaite pour les entreprises et les organisations qui cherchent à s’affranchir des pratiques traditionnelles de gestion de la main-d’œuvre à l’ancienne. Tout est basé sur les données, ce qui aide les organisations à prendre des décisions plus intelligentes. Outre la paie, même des modules tels que Performance Management, Timesheet, ATS sont couverts. Les employés veulent tout à portée de main. Manuellement, ce n’est pas possible. Les solutions RH automatisées peuvent vous aider à le faire et à garder « l’expérience des employés » au cœur des plans de progrès. En conversation avec le Financial Express Online Vijay Yalamanchili, fondateur et PDG, Keka Technologies parle du SIRH, des stratégies RH et plus encore. Extraits :

Comment définissez-vous Keka en tant que prestataire de gestion de la performance ?

Keka signifie ‘Génial’. Son système de gestion de la performance est conçu pour votre personnel, par des personnes comme vous, qui prennent soin des membres de leur organisation. Le système de gestion des performances de Keka surveille, analyse, suit et évalue les performances des employés en temps réel. Un PMS qui garantit que les objectifs ne sont pas seulement fixés, mais également atteints. Quoi de plus? Vous pouvez vous connecter avec vos employés à distance via des réunions 1:1, partager des commentaires instantanément, définir des objectifs et les atteindre à l’aide de commentaires 360, d’évaluations de performances, etc. Enfin, des analyses puissantes augmentent la productivité de vos employés, et non leur niveau d’insatisfaction.

Quelle est l’importance des solutions RH automatisées ?

Aujourd’hui, si une entreprise veut prospérer, des efforts massifs doivent être déployés pour soutenir et nourrir la main-d’œuvre. Tous les employés souhaitent des processus rationalisés. Ils veulent tout à portée de main et le veulent maintenant. Manuellement, ce n’est pas possible. La technologie RH peut vous aider à le faire et à garder « l’expérience des employés » au cœur des plans de progrès.

Par exemple, les employés se joignent à partir d’emplacements distants. Vous attendez-vous vraiment à ce qu’ils parcourent physiquement des milliers de kilomètres pour le processus d’intégration ? L’intégration à distance peut faire gagner du temps et de l’argent à tout le monde.

La technologie RH est un catalyseur de nouvelles possibilités pour les organisations en 2021.

Pourquoi les stratégies RH axées sur l’entreprise sont-elles importantes ?

La pandémie a déplacé l’attention vers le «bien-être des employés». Les organisations qui ont pris soin de leurs employés en sont sorties plus fortes. Ceux qui n’ont pas fait cela ont péri.

De nos jours, les entreprises recherchent des solutions évolutives. Par exemple, lorsque la pandémie s’est produite, le travail à distance est soudainement devenu la norme. Beaucoup d’organisations n’y étaient pas préparées. Comme aucun système de présence en place, aucune solution de suivi, aucune stratégie de gestion des performances, ni même une option pour intégrer les employés à distance.

Pour résoudre les défis individuels, nous avons construit des solutions personnalisées. Présence biométrique, intégration à 100 % à distance, documentation sans papier sont quelques-unes des solutions que nous avons mises en place pour nos clients.

En fin de compte, quel que soit le secteur, l’adaptabilité est la clé. Si une solution n’est pas assez bonne pour les problèmes existants, alors toute entreprise sera condamnée. L’adaptabilité et l’évolutivité nous conduisent sur la voie d’une croissance durable, c’est pourquoi les stratégies RH axées sur l’entreprise sont importantes.

Comment pouvez-vous prétendre que les initiatives RH contribuent à maintenir la productivité des employés à un niveau élevé ?

Aujourd’hui, chaque organisation se concentre entièrement sur les résultats et la performance. Les initiatives RH vous aideront à vérifier le niveau d’alignement des objectifs dans l’entreprise. Si les choses ne fonctionnent pas, alors les méthodologies de définition d’objectifs comme OKR, 4DX, SMART, etc., aligneront tous les objectifs et les parties prenantes dans une seule direction.

Par exemple, disons que votre service commercial travaille bien. Mais l’un des membres peine à atteindre ses objectifs. Ici, un responsable peut s’enregistrer lors d’une réunion individuelle pour aider cet employé à résoudre les problèmes.

Un autre exemple peut être celui d’une organisation ayant un grand nombre de travailleurs journaliers. Ils auront des quarts de travail aléatoires, et leurs périodes d’heures supplémentaires varieront également. Ici, la gestion des équipes devient la clé. Au lieu de saisir ces informations manuellement sur un registre et de passer des heures dans le processus, un SIRH vous donnera instantanément toutes ces informations.

La plupart des industries ont beaucoup changé pendant l’épidémie de Covid, qu’en pensez-vous ? À quel point cela a-t-il changé votre industrie?

Depuis que la pandémie s’est produite, la culture à distance est devenue une partie de nos vies. Tout est axé sur les résultats. C’est ce sur quoi la plupart des organisations se concentrent : améliorer l’expérience de « travail à domicile » de leurs employés.

Pas étonnant que le taux d’adoption de l’automatisation via des solutions telles que Keka ait augmenté rapidement. Il aide les gens à se concentrer sur l’aspect stratégique de l’entreprise au lieu de passer des heures sur des tâches manuelles.

Les startups se concentrent sur les solutions RH dès leur création, pourquoi ?

Toutes les startups sont avides de talents de premier ordre. Ils ont besoin d’employés énergiques capables d’obtenir des résultats, de relever des défis et de faire passer l’organisation au niveau supérieur. Mais l’embauche de talents n’est pas la dernière étape. Construire une culture pour motiver les employés à rester est un défi bien plus difficile. Un, qui nécessite la mise en place de processus RH efficaces.

Sans RH, une entreprise n’aura pas le talent. Sans cela, l’entreprise cessera de fonctionner.

C’est pourquoi les startups se concentrent sur les solutions RH. Ils veulent maximiser le potentiel de chaque individu au sein de l’organisation.

Comment les services/logiciels RH assurent-ils la transparence entre les employés et les employeurs ?

Le simple fait d’avoir un SIRH ne garantira pas la transparence entre les employés et les employeurs. La technologie est géniale, mais ce n’est pas la solution miracle. Il s’agit simplement d’un coup de main et s’adapte aux besoins d’une organisation.

Prenez Keka, par exemple. Nous n’offrons pas la même solution à toutes les entreprises. Nous passons du temps à comprendre les défis uniques et avons continuellement construit des solutions personnalisées pour les besoins organisationnels.

Même notre logiciel est construit autour et centré sur vos employés. Alors que la plupart des systèmes RH traditionnels visent à simplifier la vie de l’administration, nous nous concentrons sur la fourniture d’une expérience utilisateur fluide et transparente à vos employés en simplifiant les flux de travail complexes. Nous aidons les employés à grandir et à réaliser leur potentiel.

Par exemple, notre fonction de présence GPS et de géolocalisation supprime toute possibilité de fausse vérification.

Enfin, pourquoi les services RH sont-ils le cœur et l’âme de toute organisation ?

Les services RH ne sont pas le cœur et l’âme d’une organisation, les gens le sont. Prenez soin de vos employés, et tout se fera tout seul. Lorsqu’une organisation se développe, ses effectifs jouent le rôle le plus important dans ce parcours. C’est pourquoi les processus RH deviennent importants.

Qu’il s’agisse de traiter la paie sans erreur, de gérer les dépenses des employés, les approbations automatisées ou tout autre processus, Keka s’efforce de le simplifier pour l’organisation et les employés.

Cela se fait en rendant un produit axé sur les employés.

